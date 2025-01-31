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В Лас-Вегасе откроется крупнейший в мире Музей мороженого с уникальными гостиничными номерами

1:52
Туризм

В Лас-Вегасе откроется новый Музей мороженого с уникальными тематическими гостиничными номерами и шведским столом.

Мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/ladyous/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мороженое

Музей мороженого анонсировал расширение своей коллекции, добавив пять новых временных и постоянных экспозиций, а также открытие крупнейшего заведения в своей истории.

В Лас-Вегасе в 2026 году откроется новый флагманский Музей мороженого, который станет главным объектом для поклонников сладкого. Музей, расположенный в развлекательном комплексе AREA15, представляет собой самый амбициозный проект на данный момент. Это место, по словам организаторов, объединит семейные развлечения и ночную жизнь.

"Лас-Вегас и AREA15 — это идеальные места для создания Музея мороженого. Мы рады быть частью этого процесса и внести свой вклад в будущее города", — отметила соучредитель музея Мэриэллис Банн.

Новый объект займет площадь 30 000 квадратных футов, что в три раза больше, чем предыдущие локации музея.

Особое внимание уделено уникальным аттракционам: знаменитым бассейнам с мороженым, игровым зонам, шведскому столу с мороженым, который станет первым в мире постоянным специализированным шведским столом с этим десертом, а также свадебной часовне. Для тех, кто хочет продлить удовольствие, музей предложит ночлег в номерах, оформленных в стиле мороженого, передает Travel and Leisure.

"Этот проект стал возможен благодаря растущей популярности музея и его миллионам посетителей по всему миру. Мы постарались усовершенствовать каждый элемент: от масштаба до интерактивности и зрелищности", — отметил Маниш Вора, соучредитель и со-генеральный директор.

Уточнения

Музе́й (от др.-греч. μουσεῖον — дом муз) — учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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