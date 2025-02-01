В поисках сказочной Хорватии: деревня Расток, полная волшебства

Знаете ли вы, что в Хорватии есть деревушка, которая может стать настоящим убежищем для любителей сказочных пейзажей?
Расток — это небольшой уголок Славонии, скрытая жемчужина, которая удивит даже самых искушённых путешественников. Здесь, среди зелёных лесов и старинных домов, можно почувствовать себя в настоящей сказке.
Деревушка расположена у слияния рек Случница и Корана, и именно воды этих рек создали неповторимую симфонию из 23 водопадов, которые каскадом омывают старинные водяные мельницы и дома Растока.
Местные жители называют это место "сказочной деревней", а легенды о феях, якобы живущих среди мельниц, добавляют этому уголку магии и таинственности.
Если вы планируете поездку, Расток удобно расположен всего в 25 минутах от знаменитого национального парка "Плитвицкие озёра", где можно не только насладиться прогулками по лесу, но и покататься на каяке. Но сам Расток вполне может стать главным пунктом вашей поездки.
Помимо прогулок по живописным маршрутам, где каждый уголок скрывает новые виды, стоит посетить местную мельницу Яреб, которая работает до сих пор.
Семья Яреб проведет для вас экскурсию и предложит свежий хлеб. Не забудьте о фермерском рынке, который проходит по четвергам, и других исторических местах, таких как форт Франкопан.
Расток не только красив, но и исторически значим. Хотя многие его здания были построены в XIX веке, город был основан еще в 1600-х.
В 1970-х годах он был разрушен, но с тех пор был восстановлен. Сегодня многие дома превращены в гостевые дома и отели, предлагающие уют и традиционный хорватский сервис.
Если вы хотите прожить в самом центре сказочной атмосферы, выбирайте гостевые дома, например, Slovin Unique, где вас окружат водопады и цветущие сады.
Для более уединённого отдыха подойдут такие места, как Rooms Buneta, который расположился прямо на вершине водопада.
Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на западе Балканского полуострова. Бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.
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