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В поисках сказочной Хорватии: деревня Расток, полная волшебства

2:17
Туризм

Знаете ли вы, что в Хорватии есть деревушка, которая может стать настоящим убежищем для любителей сказочных пейзажей?

Водопад
Фото: commons.wikimedia.org by McKay Savage from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Водопад

Расток — это небольшой уголок Славонии, скрытая жемчужина, которая удивит даже самых искушённых путешественников. Здесь, среди зелёных лесов и старинных домов, можно почувствовать себя в настоящей сказке.

Деревушка расположена у слияния рек Случница и Корана, и именно воды этих рек создали неповторимую симфонию из 23 водопадов, которые каскадом омывают старинные водяные мельницы и дома Растока.

Местные жители называют это место "сказочной деревней", а легенды о феях, якобы живущих среди мельниц, добавляют этому уголку магии и таинственности.

Если вы планируете поездку, Расток удобно расположен всего в 25 минутах от знаменитого национального парка "Плитвицкие озёра", где можно не только насладиться прогулками по лесу, но и покататься на каяке. Но сам Расток вполне может стать главным пунктом вашей поездки.

Что стоит сделать в Растоке?

Помимо прогулок по живописным маршрутам, где каждый уголок скрывает новые виды, стоит посетить местную мельницу Яреб, которая работает до сих пор.

Семья Яреб проведет для вас экскурсию и предложит свежий хлеб. Не забудьте о фермерском рынке, который проходит по четвергам, и других исторических местах, таких как форт Франкопан.

Расток не только красив, но и исторически значим. Хотя многие его здания были построены в XIX веке, город был основан еще в 1600-х.

В 1970-х годах он был разрушен, но с тех пор был восстановлен. Сегодня многие дома превращены в гостевые дома и отели, предлагающие уют и традиционный хорватский сервис.

Если вы хотите прожить в самом центре сказочной атмосферы, выбирайте гостевые дома, например, Slovin Unique, где вас окружат водопады и цветущие сады.

Для более уединённого отдыха подойдут такие места, как Rooms Buneta, который расположился прямо на вершине водопада.

Уточнения

 Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на западе Балканского полуострова. Бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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