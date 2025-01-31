В 2025 году в Москве появится сервис заселения в отели по биометрии

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году в Москве появится возможность заселяться в гостиницы, используя биометрические данные, как сообщает ТАСС, ссылаясь на Владислава Поволоцкого, генерального директора Центра биометрических технологий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

Этап тестирования сервиса уже завершен. Ожидается, что в первом квартале 2025 года проект будет введен в эксплуатацию — сначала в отелях столицы, а затем и на других туристических объектах.

Единая биометрическая система (ЕБС) представляет собой цифровую платформу, предназначенную для подтверждения личности по морфологическим признакам. Биометрические технологии могут применяться для дистанционного обслуживания как в государственных, так и в частных учреждениях, а также для бесконтактной оплаты разнообразных услуг и товаров.

Уточнения

Биоме́трия или биометри́я (биометрическое распознавание) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках. Термин индивид в рамках автоматического распознавания относится только к человеку.

