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Этот секретный пляж в Пуэрто-Рико подарит вам идеальный отдых

Туризм

Карибские острова славятся своими потрясающими пляжами, и Пуэрто-Рико не исключение. Здесь можно найти белоснежный песок, кристально чистую воду и живописную морскую жизнь.

Спасательный пост на пляже
Фото: unsplash.com by Natalie Collins, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Спасательный пост на пляже

Однако многие популярные пляжи острова часто переполнены туристами, особенно в летний сезон. Но есть место, где вы можете насладиться тишиной и уединением — пляж Плайуэла на Вьекесе.

Плайуэла, также известная как Плайя-Гарсия, расположена недалеко от Плайя-Каракаса в Пуэрто-Ферро, на острове Вьекес. До него можно добраться за 30 минут на самолете из Сан-Хуана или сесть на паром из Сейбы.

Оказавшись на Вьекесе, удобно арендовать машину для удобного передвижения по острову, но также можно исследовать его пешком или на велосипеде.

Чтобы попасть на Плайуэлу, следуйте указателям на Каракас в Национальном заповеднике Вьекеса, затем по гравийной дороге до парковки. Оттуда до пляжа — около 800 метров.

Что ожидать на Плайуэле?

Этот пляж — настоящее сокровище. Белый песок и голубая вода создают идеальные условия для отдыха, однако здесь гораздо меньше людей, чем на других пляжах Вьекеса.

Пляж имеет полумесяцевую форму, что приводит к накоплению водорослей на берегу. Из-за этого плавание здесь не так популярно, но в дни с минимальным количеством водорослей можно наслаждаться водой.

Если вы хотите больше разнообразия, Вьекес предлагает и другие захватывающие места. Например, вы можете заняться дайвингом или снорклингом в популярных местах, таких как риф Ангела и Исла Чива.

Для любителей уникальных природных явлений стоит посетить Москито-Бэй, самую яркую биолюминесцентную бухту мира, где ночные прогулки на лодке или каяке оставят незабываемые впечатления.

Что еще стоит увидеть на Вьекесе?

Кроме пляжей и природных красот, Вьекес предлагает отличные возможности для активного отдыха, включая езду по живописным маршрутам, прогулки по городам и наслаждение местной кухней.

Городки Эсперанса и Изабелла идеально подходят для проживания и предлагают разнообразие ресторанов, магазинов и развлекательных заведений.

Если вы мечтаете о карибском рае, не пропустите Плайуэлу и другие уникальные места Вьекеса.

Уточнения

Содру́жество Пуэ́рто-Ри́ко (англ. Commonwealth of Puerto Rico) — зависимая от США территория со статусом «неинкорпорированной организованной территории» Находится в Карибском море на острове Пуэрто-Рико из группы Больших Антильских островов и на примыкающих малых островах.

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