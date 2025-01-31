Интересный автомобильный гастрономический тур запустили на Кубани

На Кубани запущен первый автомобильный туристический маршрут под названием "Винные дороги".
Маршрут проходит через Темрюкский район, Анапу, Новороссийск и Геленджик. Его длина — 430 километров и рассчитан он на 5 дней.
Этот тур является культурно-познавательным и гастрономическим. Доступен он круглый год и проходит по дорогам регионального и федерального значения.
На маршруте можно посетить Центр энологии "Шато Тамань", "Поместье Голубицкое", музей-заповедник "Фанагория", Центр туризма "Абрау-Дюрсо" и культурный центр "Старый парк".
Путешествуя по маршруту, туристы могут отдохнуть в различных гостевых домах, отелях и автокемпингах, а также посетить рестораны с местной кухней.
Гастрономи́ческий тури́зм — вид туризма, основная цель которого знакомство с той или иной страной через призму национальной гастрономии.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!