Интересный автомобильный гастрономический тур запустили на Кубани

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Кубани запущен первый автомобильный туристический маршрут под названием "Винные дороги".

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летняя поездка

Маршрут проходит через Темрюкский район, Анапу, Новороссийск и Геленджик. Его длина — 430 километров и рассчитан он на 5 дней.

Этот тур является культурно-познавательным и гастрономическим. Доступен он круглый год и проходит по дорогам регионального и федерального значения.

На маршруте можно посетить Центр энологии "Шато Тамань", "Поместье Голубицкое", музей-заповедник "Фанагория", Центр туризма "Абрау-Дюрсо" и культурный центр "Старый парк".

Путешествуя по маршруту, туристы могут отдохнуть в различных гостевых домах, отелях и автокемпингах, а также посетить рестораны с местной кухней.

Уточнения

Гастрономи́ческий тури́зм — вид туризма, основная цель которого знакомство с той или иной страной через призму национальной гастрономии.

