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Эти даты увеличивают стоимость перелёта: как избежать лишних расходов

2:58
Туризм

Летом путешественникам стоит заранее продумывать покупку авиабилетов, чтобы избежать переплат. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) совместно с S7 Airlines советуют не бронировать рейсы на 1 и 15 числа месяца, поскольку эти даты особенно популярны среди туристов. Из-за повышенного спроса билеты в эти дни могут стоить дороже.

Ил-76
Фото: flickr.com by Papas Dos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ил-76

Если вы планируете отдых в бархатный сезон, специалисты рекомендуют выбирать конец августа, а не начало сентября. В этот период ещё сохраняется комфортная погода, но цены уже начинают снижаться по сравнению с пиковым сезоном.

Как выбрать выгодные даты и время вылета

На стоимость авиаперелёта влияет множество факторов: модель самолёта, расходы авиакомпании в аэропортах, количество доступных слотов. Чтобы сэкономить, эксперты советуют:

Выбирать менее загруженные дни недели – например, вторник вместо пятницы.
Отдавать предпочтение ранним утренним рейсам (вылет в 6:00 может быть дешевле, чем в 10:00). 

Рассмотреть нестандартные периоды путешествий: например, поездка в мае с возвращением в июне обойдётся дешевле.

Любителям горнолыжного отдыха лучше планировать поездку после январских праздников, когда цены на билеты снижаются.

Советы по бронированию

Опытные путешественники знают, что заранее купленные билеты – залог экономии. В АТОР советуют:

  • Бронировать билеты заблаговременно.
  • Покупать билеты сразу в оба конца в рамках одного заказа – это может сократить расходы на 10–15%.
  • Оформлять покупку на сайте авиакомпании, чтобы избежать дополнительных сборов агрегаторов.
  • Рассматривать альтернативные маршруты: перелёт с пересадкой может стоить вдвое дешевле прямого рейса, а разница во времени путешествия составит всего 30–50%.

При этом важно учитывать возможные неудобства. Если пересадка требует длительного ожидания в незнакомом аэропорту, экономия может оказаться не такой выгодной из-за дополнительных расходов на еду и комфортное ожидание.

Готовые туры – ещё один способ сэкономить

Покупка организованного тура у туроператоров может быть более выгодной альтернативой самостоятельному бронированию. Компании заранее резервируют блоки мест на популярных маршрутах, что позволяет им предлагать клиентам билеты по сниженным ценам.

Ранее туристам дали рекомендации по продлению майских праздников в 2025 году. Чтобы увеличить длительность отпуска, эксперты советуют взять отпуск с 2 по 23 мая. В этом случае праздничные дни 1 и 9 мая не включаются в отпускной период, а из 28 дней отдыха используется только 15.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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