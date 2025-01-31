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4 факта о Йошкар-Оле

0:39
Туризм

Несколько интересных фактов о Йошкар-Оле.

Йошкар-Ола, Набережная Брюгге
Фото: commons.wikimedia.org by ShchipkovaElena, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Йошкар-Ола, Набережная Брюгге
  1. Все самые знаменитые места города можно обойти за 2-3 часа. К таким местам относится набережная, бульвар, символ города — памятник Йошкиному коту и Национальная художественная галерея.
  2. На набережной прогуливается не очень много людей, а после восьми вечера город будто засыпает.
  3. Здесь можно отведать национальную еду: коман-мелна, подкоголи, уяча и многие другие блюда.
  4. Йошкар-Ола очень зелёный город, тут много различных парков, аллей и есть свой ботанический сад.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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