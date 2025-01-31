4 факта о Йошкар-Оле

Несколько интересных фактов о Йошкар-Оле.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВсе самые знаменитые места города можно обойти за 2-3 часа. К таким местам относится набережная, бульвар, символ города — памятник Йошкиному коту и Национальная художественная галерея.\r\n\r\n\r\n\r\nНа набережной прогуливается не очень много людей, а после восьми вечера город будто засыпает.\r\n\r\n\r\n\r\nЗдесь можно отведать национальную еду: коман-мелна, подкоголи, уяча и многие другие блюда.\r\n\r\n\r\n\r\nЙошкар-Ола очень зелёный город, тут много различных парков, аллей и есть свой ботанический сад.\r\n\r\n\r\n\r\n