Россиянка привезла из Индии радиоактивный песок

Путешественники нередко привозят из других стран предметы, которые сами где-то находят, например, камни с пляжа. С одной стороны, они не всегда представляют особую ценность, но с другой стороны, памятны для туристов. Некоторые находки иногда бывают опасными, как произошло в недавнем случае.
Российская туристка побывала в Индии и решила на память о путешествии привезти домой индийский песок. Женщина не ожидала, что её "сувенир" окажется вовсе не безобидным. Как сообщает ТАСС, при таможенном досмотре выяснилось, что песок был радиоактивным, а уровень радиации был в 15 раз выше нормы.
"Система радиационного контроля "Янтарь" среагировала на чемодан женщины, в котором обнаружили пластиковую бутылку с песком", — говорится в сообщении ведомства.
Песок был отправлен на экспертизу. В составе песка нашли радиоактивный элемент торий-232. Бутылку изъяли у женщины, песок скоро уничтожат.
Песо́к — рыхлая осадочная горная порода, а также искусственный материал, состоящий из зёрен горных пород.
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