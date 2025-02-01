Пойдёт ли турпоток в Абхазию? Всё решат ближайшие месяцы

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярность Абхазии среди российских туристов летом 2025 года будет зависеть от политической ситуации в стране. Пока российские туристы не готовы рисковать и предпочитают выбирать другие направления для отдыха. Такой информацией с ТАСС поделился старший преподаватель кафедры "Менеджмент в индустрии гостеприимства" Президентской академии Александр Преображенский.

Фото: commons.wikimedia.org by Gluuuum, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Заброшенный Дом Советов. Сухум, Абхазия - panoramio (171)

Туристы прагматично относятся к выбору места путешествия, избегая стран, которые предпринимают недружественные шаги по отношению к России. Хотя Абхазия остаётся традиционным местом отдыха благодаря тёплому морю и близкому расположению, в данный момент она не входит в число популярных направлений.

Развитие ситуации со спросом на отдых в регионе станет более понятным в ближайшие месяцы. Среди ключевых факторов, влияющих на популярность Абхазии, будут предстоящие выборы в стране и развитие внешнеполитических отношений между Россией и Абхазией.

Если отношения между странами улучшатся, турпоток в Абхазию может значительно увеличиться.