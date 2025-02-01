Обман туристов в Египте: самые распространённые схемы
Таксисты, гиды и продавцы сувениров в Египте часто используют различные способы, чтобы получить с туристов больше денег.
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хургада отели
Основные уловки, которых стоит остерегаться:
- Дорогая виза: покупайте только в официальных банковских киосках, чтобы избежать переплаты.
- Такси по тройному тарифу: пользуйтесь приложениями Uber или Careem, чтобы избежать завышенных цен.
- Завышенные цены в ресторанах: уточняйте, в какой валюте указаны цены, и внимательно проверяйте чек.
- Красивый номер за доплату: не соглашайтесь на уговоры и требуйте забронированный номер.
- «Бесплатные» подарки, фото и услуги: вежливо отказывайтесь или заранее уточняйте стоимость.
- Дорогие экскурсии от отельных гидов: перед покупкой сравнивайте цены и проверяйте условия страховки.
- «Обязательные» остановки в дорогих магазинах: не поддавайтесь на уговоры и заранее изучайте цены на товары.
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