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Обман туристов в Египте: самые распространённые схемы

Туризм

Таксисты, гиды и продавцы сувениров в Египте часто используют различные способы, чтобы получить с туристов больше денег.

Хургада отели
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хургада отели

Основные уловки, которых стоит остерегаться:

  • Дорогая виза: покупайте только в официальных банковских киосках, чтобы избежать переплаты.
  • Такси по тройному тарифу: пользуйтесь приложениями Uber или Careem, чтобы избежать завышенных цен.
  • Завышенные цены в ресторанах: уточняйте, в какой валюте указаны цены, и внимательно проверяйте чек.
  • Красивый номер за доплату: не соглашайтесь на уговоры и требуйте забронированный номер.
  • «Бесплатные» подарки, фото и услуги: вежливо отказывайтесь или заранее уточняйте стоимость.
  • Дорогие экскурсии от отельных гидов: перед покупкой сравнивайте цены и проверяйте условия страховки.
  • «Обязательные» остановки в дорогих магазинах: не поддавайтесь на уговоры и заранее изучайте цены на товары.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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