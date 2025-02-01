Обман туристов в Египте: самые распространённые схемы

Таксисты, гиды и продавцы сувениров в Египте часто используют различные способы, чтобы получить с туристов больше денег.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Хургада отели

Основные уловки, которых стоит остерегаться: