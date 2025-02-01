Новые маршруты: как теперь добраться в Юго-Восточную Азию

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1:34
Туризм

Авиакомпания "Туркменские авиалинии" (Turkmenistan Airlines) объявила о продлении паузы на полёты между Москвой и Ашхабадом до марта. Причины приостановки не уточняются.

ремень в самолете
Фото: Wikipedia by Christopher Doyle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ремень в самолете

Этот маршрут пользовался спросом среди российских туристов как транзитный для поездок в Бангкок, Куала-Лумпур и Хошимин. Туроператор ITM Group продавал туры на рейсы туркменского перевозчика, однако отмены уже оплаченных туров на январь и февраль не производились.

Туристы, чей вылет был запланирован "Туркменскими авиалиниями", пересажены на альтернативные рейсы без дополнительных затрат, проинформировал портал TourDom.

На летний сезон, например для поездок во Вьетнам, забронированы блоки мест на рейсах Qatar Airways. В настоящее время билеты по маршруту Москва — Ашхабад и далее в другие страны невозможно приобрести на сайте туркменского перевозчика на февраль и март.

Полётные программы через Москву ограничены зимним расписанием, действующим до 29 марта 2025 года. Долететь до Ашхабада можно альтернативными маршрутами: авиакомпания S7 увеличила число прямых рейсов до 14 в неделю.

Turkish Airlines предлагает перелёты через Стамбул, однако этот вариант обходится дороже и занимает больше времени. "Туркменские авиалинии" также предложили пассажирам альтернативные варианты перелёта из Москвы в Бангкок.

Уточнения

Turkish Airlines (тур. Türk Hava Yolları (THY), переводится как Турецкие авиалинии) — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле.

Qatar Airways Company Q.C.S.C., действующая как Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в городе Доха.

S7 Airlines (рус. эс сэвэн эйрлайнс, юридическое наименование: Акционерное общество «Авиакомпания „Сибирь“») — российская авиакомпания, выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, входит в перечень системообразующих организаций России, является крупнейшей частной авиакомпанией России.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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