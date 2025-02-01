В Новой Зеландии официально признали личностью гору Таранаки

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Новой Зеландии произошло удивительное событие: гора, она же спящий вулкан, Таранаки, официально признана личностью. Власти Новой Зеландии приняли такое решение не за один день, они долго к этому шли и вели переговоры с местным народом маори, которому исторически принадлежала эта гора.

Фото: commons.wikimedia.org by Robin van Mourik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гора Таранаки

Какой бы невероятной ни казалась эта новость, на самом деле к Таранаки и раньше относились почти как к человеку. В местных мифах и преданиях она обладала чертами характера, собственной индивидуальностью и, по сути, уже тогда была личностью в восприятии людей. Теперь гору на законодательном уровне наделили всеми правами человека. Это даёт надежду на то, что Таранаки будут лучше защищать от всех вредных воздействий, разрушающих природу.

Также новозеландские власти готовы возместить ущерб народу маори за то, что во время колонизации у них была отнята эта гора.

Уточнения

Таранаки — вулкан с правильной конусоподобной формой на западе Северного острова Новой Зеландии высотой 2518 метров.

