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След ведёт в Новосибирск: кто стоит за туристической аферой?

2:26
Туризм

В Новосибирске 22-летнюю девушку осудили за мошенничество с путёвками в Таиланд. Бывшая сотрудница турагентства после увольнения решила открыть свой бизнес, предлагая туры по заниженным ценам, выдавая себя за представителя известного агентства.

Девушка в шляпе на пляже
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в шляпе на пляже

Как пишет "Комсомольская правда - Новосибирск", одна из её жертв — жительница Якутска, поверив обещаниям и скидкам, перевела 218 тысяч рублей. Женщина с детьми прилетела в Иркутск, однако выяснилось, что билеты не были куплены. Без возможности остаться в аэропорту, они обратились в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подсудимая признала вину и полностью возместила ущерб. Суд назначил ей 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Известно, что в производстве находятся аналогичные дела в отношении осуждённой. Следователи предполагают, что число потерпевших может быть больше.

В сентябре 2024 года на страницах «Комсомольской правды» - Якутия» появилась похожая информация. Жительница Губинского округа решила приобрести тур в Турцию, когда её родственник прислал приглашение в группу турагентства. Не сомневаясь, женщина обратилась в чат и получила договор.

Менеджер турагентства направила договор и уведомила о необходимости предоплаты. Доверчивая якутянка перевела свыше 50 тысяч рублей. После этого менеджер потребовала остаток суммы, но после получения денег перестала выходить на связь.

В результате женщина лишилась 170 тысяч рублей и осталась без отпуска. Полиция Якутска завела уголовное дело и установила, что с последнего номера мошенники звонили также из Алтайского и Хабаровского краёв, а также из Новосибирской области.

Выяснилось, что владелицей номера является 22-летняя жительница Новосибирской области, которая ранее работала в этом же турагентстве. В настоящее время полиция проводит следственно-оперативные мероприятия в Новосибирске и не исключает её причастность к другим преступлениям.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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