Министерство культуры и туризма Турции требует закрытия 50 отелей в Анталии

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство культуры и туризма Турции направило письма в 81 префектуру с требованием опечатать 50 отелей в Анталии. Причиной закрытия стало отсутствие сертификатов туристической деятельности и работа без лицензии, сообщает издание Bakanlıktan.

Фото: commons.wikimedia.org by Nihat1988, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Курортный отель, АНТАЛИЯ

Согласно статье 2634 Закона о содействии туризму, отели должны получить соответствующий сертификат в течение шести месяцев. Министерство заявило, что выявлены объекты, ведущие незарегистрированную деятельность.

Муниципалитет Муратпаша сообщил, что в этом районе уже закрыты 50 гостиниц. Мэр Муратпаша Умут Уйсал подчеркнул важность обеспечения безопасности туристических объектов, отметив необходимость усиления пожарного надзора и координации с другими учреждениями.

Ожидается, что городским советом будут приняты ключевые решения по данной проблеме не позднее мартовского заседания. Мэр выразил надежду, что принятые меры помогут предотвратить повторение трагических событий, подобных катастрофе в Болу.

Уточнения

Муратпаша (тур. Muratpaşa) — центральный район города Анталья (Турция).

