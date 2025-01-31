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Эквадорский шоколад, который стоит целое состояние

Туризм

Эквадор — это страна, которая не перестает удивлять. На её небольшой территории сосредоточено невероятное количество видов растений и животных, а её уникальный климат позволяет выращивать и какао.

Какао-бобы
Фото: flickr.com by Fotos GOVBA from Bahia/Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Какао-бобы

Здесь родился один из самых дорогих и изысканных шоколадов в мире — To'ak. Но что скрывает эта шоколадная история и как она связана с сохранением тропических лесов?

To'ak: шоколад, который не знает компромиссов

Бренд To'ak был основан в 2007 году Джерри Тотом с амбициозной целью — создать не просто продукт, а уникальное искусство. Шоколад, как вино, требует мастерства, терпения и уважения к природе.

Тот не хотел создавать ещё один массовый продукт, и, работая с фермерами, он платит им в 3–9 раз больше, чем того требует справедливая торговля.

Для To'ak какао — это не просто сырьё, а редкость. В 2013 году Тот обнаружил древний сорт какао Nacional, который был почти исчезнувшим, и теперь это один из самых ценных сортов в мире.

Процесс и цена шоколада To'ak

Почему шоколад To'ak такой дорогой? Всё дело в уникальном подходе: зёрна какао отбираются вручную, а сам шоколад выдерживается, как элитное вино.

Эксперименты с различными ёмкостями для выдержки, включая бочки из-под виски и мескаля, позволили создать эксклюзивные лимитированные серии.

Самая дорогая плитка шоколада To'ak Masters Series Enriquestuardo стоит 490 долларов за 50 граммов.

Шоколад и искусство в Эквадоре

Для тех, кто хочет попробовать шоколад To'ak в Кито, Эквадор, есть уникальная возможность — экскурсия в Fundación Guayasamín, некоммерческую организацию и музей, посвящённый искусству Освальдо Гуаясамина.

После того как вы узнаете о жизни и творчестве художника, вас ждет дегустация шоколада To'ak с сочетаниями с различными напитками.

Прямо в винном погребе Гуаясамина вы сможете попробовать обжаренные какао-бобы и несколько видов шоколада, научившись их различать и понимать, как создаётся настоящий шоколад.

Как посетить дегустацию?

Для участия в дегустации шоколада To'ak следует бронировать экскурсию заранее — за 48 часов до посещения. Стоимость экскурсии — 125 долларов на человека.

Не забудьте про захватывающие виды на Кито и исторические достопримечательности города, такие как старый город и канатная дорога TelefériQo.

Уточнения

Осва́льдо Гуаясами́н (исп. Oswaldo Guayasamín, 6 июля 1919 года — 10 марта 1999 года) — эквадорский художник, монументалист и скульптор, потомок индейцев кечуа. Известный мастер Латинской Америки XX века. Рисовал стенописи, портреты, пейзажи, символические образы в картинах. Ученик Хосе Клементе Ороско.

Кака́о или шокола́дное де́рево, (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Растение происходит из субэкваториальных регионов Южной Америки, культивируется по всему свету в тропиках обоих полушарий ради получения семян, используемых в кондитерской промышленности (главным образом как основное составляющее шоколада) и в медицине.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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