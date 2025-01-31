Где в Каире найти лучшие сувениры и подарки

Каир — это не просто столица Египта. Это настоящий культурный и исторический центр, где фараоны когда-то правили миром.
Город, раскинувшийся вдоль величественного Нила, привлекает путешественников своими древними памятниками, включая знаменитую пирамиду Хеопса и Большой Сфинкс.
Прогулка по этому удивительному месту — как путешествие во времени, где современность переплетается с тысячелетней историей.
Однако Каир — это не только музеи и исторические памятники. Сердце города бьется на знаменитых базарах, или суках. Один из самых известных рынков, Хан-эль-Халили, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этот старинный рынок, основанный в 1382 году, по-прежнему сохраняет атмосферу арабской торговли. Крошечные улочки с прилавками, где можно найти специи, текстиль, украшения и изделия из металла, создают ощущение, будто ты оказался в другом мире.
Торг — важная часть культуры Египта, и на базаре Хан-эль-Халили это можно почувствовать в полной мере. Продавцы могут быть настойчивыми, но вы всегда можете отказаться или продолжить торговлю. Это часть веселья!
Если вам что-то понравилось, не спешите — посмотрите несколько лавок, чтобы понять реальную цену, и только затем приступайте к торгу. Не забывайте, что цена может уменьшиться, если вы готовы уйти.
Если от покупок устали, загляните в исторические достопримечательности, такие как мечеть Аль-Хусейн или комплекс Калаун — величественные памятники, рассказывающие о славном прошлом Каира.
После насыщенной экскурсии можно расслабиться в кафе El Fishawi, которое открылось еще в 1771 году, или посетить ресторан Khan el Khalili для традиционного египетского блюда хаваши.
Каи́р (араб. القاهرة, Эль-Ка́хира [ælˈqɑːhɪɾɑ] "победоносная", копт. Ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ [kɑʃˈɾoːmi] "сокрушитель людей") — столица Египта. Крупнейший город Ближнего Востока и третий по величине город Африки, после Лагоса и Киншасы (без учёта агломерации). Крупнейший арабоязычный город мира.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!