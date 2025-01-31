Тайна южноафриканского вина: 330 лет истории в одном бокале

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Если вы ищете место, где роскошь сочетается с природой, а виноделие — с историей, добро пожаловать в Vergenoegd Low.

Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain бутылка вина

Это уникальное поместье в Южной Африке не просто производит вина мирового уровня, но и удивляет своим подходом к экологии и гостеприимству.

Уголок спокойствия вблизи Кейптауна

Хотя Vergenoegd Low находится всего в 10 минутах езды от аэропорта Кейптауна, здесь царит полная гармония с природой. Виноградники, горы Тейбл и Хелдерберг, река Эйрсте — всё это создаёт неповторимую атмосферу уединённости и спокойствия.

Но настоящая изюминка поместья — стаи индийских бегунков. Эти утки заменяют химические пестициды, охотясь на вредителей и защищая виноградники. Гости поместья могут понаблюдать за этим необычным зрелищем: дважды в день утки патрулируют территорию, превращая борьбу с вредителями в настоящее шоу.

История, воплощённая в архитектуре и вине

История поместья началась более 330 лет назад, когда Голландская Ост-Индская компания передала эту землю Питеру де Восу. Он назвал её Vergenoegd, что в переводе означает "быть довольным". Сегодня центральная усадьба, выполненная в стиле Кейп-Код, признана национальным памятником.

Винодельческое мастерство Vergenoegd Low отмечено множеством наград, а дегустации здесь превращаются в настоящее путешествие во времени и вкусах.

Роскошь на любой вкус

В поместье можно остановиться в просторных люксах и виллах, каждая из которых предлагает:

личный сад или террасу;

джакузи и частные бассейны;

зоны отдыха с потрясающим видом на виноградники.

А для ценителей гастрономии здесь работают два ресторана — Clara's Barn и Geuwels, где сочетаются традиции местной, французской и восточно-индийской кухни.

После дегустации вин и изысканного ужина гости могут расслабиться в спа-центре, наслаждаясь процедурами на основе натуральных ингредиентов.

Экологичный подход к виноделию

Vergenoegd Low не просто следует экологическим стандартам, а внедряет инновационные методы ведения сельского хозяйства. Помимо "армады" уток, на ферме используются коровы породы Декстер, которые удобряют почву естественным способом, поддерживая её плодородие.

Эта забота о природе, наряду с первоклассными винами и уникальными впечатлениями, делает поместье обязательным местом для посещения.

Включите его в свой маршрут по винному пути Стелленбос и откройте для себя Южную Африку с новой стороны.

Уточнения

Стелленбос (англ. и африк. Stellenbosch, - "город дубов") — город в Западной Капской провинции Южно-Африканской Республики. Расположен в 50 километрах к востоку от Кейптауна, заложенного губернатором Капской колонии Симоном ван дер Стелом в 1679 г.

