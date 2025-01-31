Как пожить на частном острове в Индийском океане

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всего в нескольких километрах от популярных курортов Занзибара скрывается ещё более уединённый уголок — остров Мнемба.

Фото: PR-служба Офиса по туризму Малайзии Отдых на острове

Этот частный остров посреди кораллового рифа и морского заповедника окружён белоснежными пляжами и густыми тропическими зарослями.

Он настолько мал, что прогулка по берегу занимает всего 20 минут. Но попасть сюда можно только особым способом — остановившись в одном из самых эксклюзивных отелей мира, &Beyond Mnemba Island.

Ультрароскошный отдых

Постояльцы курорта, где номера стоят от 2150 долларов за ночь, наслаждаются полным уединением, личным дворецким и безграничными возможностями для дайвинга.

Остров принимает не более 24 гостей одновременно, а добраться до него можно только на лодке. Всё обслуживание — от трансфера до питания — входит в стоимость проживания.

Туристы, которые не готовы к таким расходам, могут исследовать подводный мир вокруг острова, отправившись в лодочную экскурсию.

Что ждёт гостей &Beyond Mnemba Island

На острове нет пристани, поэтому гостей встречают носильщики, заботясь о багаже, пока вы идёте по мягкому песку.

Каждое бунгало выполнено в морском стиле: соломенные крыши, открытые стены и веранды, соединяющие жильё с природой. В номерах есть личные бары и просторные зоны отдыха.

Курорт предлагает множество развлечений: йога, каякинг, сапсерфинг, круизы на традиционном судне. Но главное сокровище острова — подводный мир. Здесь можно встретить дельфинов, горбатых китов, китовых акул и черепах, которые с января по август приплывают откладывать яйца.

Остров для всех: снорклинг и дайвинг

Хотя курорт является частным, его воды остаются доступными. Из Нунгви и Кендвы можно отправиться на экскурсию к рифам Мнембы.

Тур включает снорклинг, плавание с дельфинами и посещение окрестных песчаных отмелей. Дайверы могут выбрать места для погружений в зависимости от уровня подготовки: от лёгких Ваттабоми до сложных дрейфующих рифов.

Уточнения

Мнемба (англ. Mnemba) — одиночный малый остров, расположенный около 2 км к северо-востоку от острова Занзибар.

