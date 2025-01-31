Страна не для слабонервных — россиянин рассказал об отдыхе в Мексике

Российский тревел-блогер посетил Мексику и назвал её страной "не для слабонервных".
Мужчина рассказал, что во время путешествия они с попутчицей решили переночевать в автомобиле на берегу Калифорнийского залива. Однако их спокойный вечер неожиданно прервал визит полиции. Офицеры потребовали, чтобы туристы вышли из машины, и начали расспрашивать их о наличии запрещенных веществ.
По мнению блогера, выбранное ими место отдыха могло быть популярным среди местных жителей для наблюдения за закатом и употребления запрещенных веществ, что, возможно, и привлекло внимание правоохранителей.
"К счастью, ситуацию спасли наши красные паспорта и статус "Руссо туристо”", — отметил путешественник.
Своими впечатлениями он поделился в личном блоге "#делайчехочешь" на платформе "Дзен".
О́тдых — процесс возвращения системы в балансное состояние; состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!