Страна не для слабонервных — россиянин рассказал об отдыхе в Мексике

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер посетил Мексику и назвал её страной "не для слабонервных".

Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. 1st Class Gordon Hyde, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Граница США-Мексика

Мужчина рассказал, что во время путешествия они с попутчицей решили переночевать в автомобиле на берегу Калифорнийского залива. Однако их спокойный вечер неожиданно прервал визит полиции. Офицеры потребовали, чтобы туристы вышли из машины, и начали расспрашивать их о наличии запрещенных веществ.

По мнению блогера, выбранное ими место отдыха могло быть популярным среди местных жителей для наблюдения за закатом и употребления запрещенных веществ, что, возможно, и привлекло внимание правоохранителей.

"К счастью, ситуацию спасли наши красные паспорта и статус "Руссо туристо”", — отметил путешественник.

Своими впечатлениями он поделился в личном блоге "#делайчехочешь" на платформе "Дзен".

Уточнения

О́тдых — процесс возвращения системы в балансное состояние; состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.

