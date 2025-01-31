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Американка влюбилась в Испанию, но спустя два года сбежала на родину

1:39
Туризм

После нескольких визитов в Испанию американка Кристина Мартинес настолько влюбилась в эту страну, что решила переехать туда навсегда.

Испания
Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Испания

Девушка родом с Кубы и свободно владеет испанским языком.

Мартинес вместе с мужем отправилась в Европу в поисках новой жизни. В 2021 году пара продала дом во Флориде, оформила визу и год спустя переехала в северную часть Испании — регион Кантабрия. Первые месяцы напоминали медовый месяц: живописные пейзажи, неспешный ритм жизни и возможность реализовать мечту о жизни в Европе.

Однако уже через год Кристина поняла, что реальность сильно отличается от ее ожиданий. Постоянные дожди, высокая влажность и суровые зимы стали для нее настоящим испытанием. Отсутствие кондиционеров летом, необычный распорядок дня и закрытые на сиесту магазины также добавляли дискомфорта.

Дополнительные сложности возникли из-за бюрократических процедур и испанских законов о недвижимости, которые не защищали владельцев от самовольных заселений. В итоге Кристина почувствовала себя чужой в этой стране и осознала, что хочет вернуться в США, передает CNN.

В 2023 году, получив предложение о работе, она без раздумий купила билет домой.

Сейчас Кристина живет в Майами и признается, что не планирует возвращаться в Испанию даже в качестве туристки.

По ее словам, мечта о жизни в Европе оказалась иллюзией, а реальность "жесткой".

Уточнения

Майа́ми (англ. Miami) — город в США, расположенный на побережье Атлантического океана на юго-востоке Флориды в округе Майами-Дейд.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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