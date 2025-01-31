Почему туристы выбирают апартаменты вместо отелей

В 2024 году спрос на аренду апартаментов в России вырос на 70%. Туристы все чаще выбирают квартиры для временного проживания, предпочитая их отелям. Наибольшее количество бронирований пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар.
Средняя стоимость аренды апартаментов за сутки в прошлом году составила 3,2 тысячи рублей. Однако цены варьируются в зависимости от города.
Эксперты "Авито Путешествий" составили рейтинг небольших российских городов, которые стоит посетить в 2025 году.
В их список вошли:
Сортавала (Республика Карелия) — город с богатой 500-летней историей. Здесь можно снять жилье в среднем за 3,9 тыс. рублей в сутки.
Плёс (Ивановская область) — живописный волжский городок, воспетый художниками. Средняя цена аренды здесь составляет 5,1 тыс. рублей.
Торжок (Тверская область) — древний город на берегах реки Тверцы, известный золотым шитьем и старинной архитектурой. Снять жилье можно за 2,4 тыс. рублей в сутки.
Шлиссельбург (Ленинградская область) — остров-крепость в окрестностях Санкт-Петербурга. Стоимость аренды квартиры составляет около 3,3 тыс. рублей в сутки.
Светлогорск (Калининградская область) — уютный курорт на Балтийском море с европейской атмосферой.
Эти небольшие города привлекают туристов своей историей, уникальной архитектурой и комфортными условиями для отдыха.
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