Почему туристы выбирают апартаменты вместо отелей

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году спрос на аренду апартаментов в России вырос на 70%. Туристы все чаще выбирают квартиры для временного проживания, предпочитая их отелям. Наибольшее количество бронирований пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Номер в отеле

Средняя стоимость аренды апартаментов за сутки в прошлом году составила 3,2 тысячи рублей. Однако цены варьируются в зависимости от города.

Эксперты "Авито Путешествий" составили рейтинг небольших российских городов, которые стоит посетить в 2025 году.

В их список вошли:

Сортавала (Республика Карелия) — город с богатой 500-летней историей. Здесь можно снять жилье в среднем за 3,9 тыс. рублей в сутки.

Плёс (Ивановская область) — живописный волжский городок, воспетый художниками. Средняя цена аренды здесь составляет 5,1 тыс. рублей.

Торжок (Тверская область) — древний город на берегах реки Тверцы, известный золотым шитьем и старинной архитектурой. Снять жилье можно за 2,4 тыс. рублей в сутки.

Шлиссельбург (Ленинградская область) — остров-крепость в окрестностях Санкт-Петербурга. Стоимость аренды квартиры составляет около 3,3 тыс. рублей в сутки.

Светлогорск (Калининградская область) — уютный курорт на Балтийском море с европейской атмосферой.

Эти небольшие города привлекают туристов своей историей, уникальной архитектурой и комфортными условиями для отдыха.