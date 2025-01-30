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Анапе нашли замену — почему туристы выбирают отдых в Дагестане

2:40
Туризм

После разлива мазута в Анапе и ухудшения экологической обстановки некоторые туристы начали искать альтернативные направления для летнего отдыха.

Дагестан
Фото: сommons.wikimedia.org by Suleymannabiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дагестан

Одним из вариантов стало побережье Каспийского моря в Дагестане, которое привлекает путешественников чистыми пляжами и относительно доступными ценами.

Дагестан входит в топ благодаря 40 км пустынных песчаных пляжей от Дербента до Азербайджанской границы, а также популярным курортам, таким как Избербаш, расположенный ближе к Махачкале.

По стоимости отдых в республике можно считать бюджетным по сравнению с зарубежными направлениями, такими как Вьетнам или Азербайджан, куда ранее рекомендовала поехать вместо Анапы депутат Наталья Костенко.

Один из доступных вариантов на Каспийском побережье — Gold Niyara Hotel в Дербенте, предлагающий размещение за 84 тыс. рублей без питания.

В гостинице "Океан" 3* в Избербаше можно провести 2 недели за 107 тыс. рублей.

Номер в Magrib Caspiy Beach Hotel 4* в Каспийске, в 100 м от пляжа, обойдется в 112 тыс. рублей без питания или 127 тыс. с завтраками.

Гостиница "Джами" 4* недалеко от Махачкалы доступна за 140 тыс. рублей с завтраками.

В более дорогом Azimut Парк Отель 4* в Каспийске размещение на тот же период стоит 170 тыс. без питания и 200 тыс. с завтраками.

В Дагестане практически нет отелей, работающих по системе "всё включено", а лишь 5-10% предлагают полный пансион. В большинстве случаев туристам доступно только проживание без питания или с завтраками.

Кроме того, отели на Каспийском море реже ориентированы на отдых с детьми: в них отсутствует анимация, детское меню и другие семейные развлечения. В самих курортных поселках тоже мало активностей для маленьких туристов.

Ещё один важный фактор — климат. Каспийское море холоднее Черного, а туристический сезон здесь короче. Однако в Дагестане пляжный отдых можно дополнить насыщенной экскурсионной программой, что делает его привлекательным для путешественников, предпочитающих активное времяпрепровождение.

По мнению экспертов, курорты Дагестана станут хорошей альтернативой Анапе для туристов, которым важен пляжный отдых, а не сервис на территории отеля, передает TourDom.

Уточнения

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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