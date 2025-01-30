Стало не по себе — россиянка о походе в серные бани Тбилиси

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка поделилась впечатлениями о поездке в Грузию, отметив, что посещение серных бань в Тбилиси оставило у нее смешанные чувства.

Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Баня-бочка

По ее словам, в первый же день путешествия она отправилась в знаменитые серные бани, где никогда ранее не была.

"Опыт оказался специфичным — буквально через 10 минут нам с подругой стало не по себе. Кажется, мы пересидели, поэтому решили выйти, а наши друзья остались. Им понравилось гораздо больше", — рассказала туристка. Внутри бань "аромат" сероводорода ощущается просто "великолепно". Основная идея этих бань заключается в том, чтобы хорошенько прогреться, а затем провести 10 минут в бассейне с горячей серной водой.

Несмотря на необычные впечатления от бань, девушка осталась в восторге от грузинской кухни.

"Огромный выбор мяса, овощей и выпечки! Мы попробовали понемногу всего, но для моего желудка такая еда оказалась слишком тяжелой, поэтому я отдавала предпочтение легким блюдам. А вот хинкали и хачапури понравились всем", — отметила она.

Свой отзыв она опубликовала на платформе "Дзен", а также рассказала об этом порталу "Тонкости туризма".

Уточнения

Ба́ня — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).

