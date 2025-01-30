Стало не по себе — россиянка о походе в серные бани Тбилиси

Россиянка поделилась впечатлениями о поездке в Грузию, отметив, что посещение серных бань в Тбилиси оставило у нее смешанные чувства.
По ее словам, в первый же день путешествия она отправилась в знаменитые серные бани, где никогда ранее не была.
"Опыт оказался специфичным — буквально через 10 минут нам с подругой стало не по себе. Кажется, мы пересидели, поэтому решили выйти, а наши друзья остались. Им понравилось гораздо больше", — рассказала туристка. Внутри бань "аромат" сероводорода ощущается просто "великолепно". Основная идея этих бань заключается в том, чтобы хорошенько прогреться, а затем провести 10 минут в бассейне с горячей серной водой.
Несмотря на необычные впечатления от бань, девушка осталась в восторге от грузинской кухни.
"Огромный выбор мяса, овощей и выпечки! Мы попробовали понемногу всего, но для моего желудка такая еда оказалась слишком тяжелой, поэтому я отдавала предпочтение легким блюдам. А вот хинкали и хачапури понравились всем", — отметила она.
Свой отзыв она опубликовала на платформе "Дзен", а также рассказала об этом порталу "Тонкости туризма".
Ба́ня — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).
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