Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем, как выбрать лопату для автомобиля
Пышные оладьи с яблоками: простой рецепт вкусного десерта
Экстренные методы вскрытия машины: что делать, если ключи остались внутри
Анапе нашли замену — почему туристы выбирают отдых в Дагестане
Глянцевые губы и пушистые брови: главные тренды 2025 года
Крадут личные данные! Удалите на телефоне эти приложения
Актриса Ханде Эрчел заявила, что хочет посмотреть фильм с Юрой Борисовым
Можно ли подтянуть веки без хирургического вмешательства?
Как эффективно предотвратить фитофтору у томатов: советы по подготовке почвы

Стало не по себе — россиянка о походе в серные бани Тбилиси

1:19
Туризм

Россиянка поделилась впечатлениями о поездке в Грузию, отметив, что посещение серных бань в Тбилиси оставило у нее смешанные чувства.

Баня-бочка
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Баня-бочка

По ее словам, в первый же день путешествия она отправилась в знаменитые серные бани, где никогда ранее не была.

"Опыт оказался специфичным — буквально через 10 минут нам с подругой стало не по себе. Кажется, мы пересидели, поэтому решили выйти, а наши друзья остались. Им понравилось гораздо больше", — рассказала туристка. Внутри бань "аромат" сероводорода ощущается просто "великолепно". Основная идея этих бань заключается в том, чтобы хорошенько прогреться, а затем провести 10 минут в бассейне с горячей серной водой.

Несмотря на необычные впечатления от бань, девушка осталась в восторге от грузинской кухни.

"Огромный выбор мяса, овощей и выпечки! Мы попробовали понемногу всего, но для моего желудка такая еда оказалась слишком тяжелой, поэтому я отдавала предпочтение легким блюдам. А вот хинкали и хачапури понравились всем", — отметила она.

Свой отзыв она опубликовала на платформе "Дзен", а также рассказала об этом порталу "Тонкости туризма".

Уточнения

Ба́ня — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Правда ТВ
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт Аудио 
Интеллект без тестов: как распознать умного человека по его привычкам
Наука и техника
Интеллект без тестов: как распознать умного человека по его привычкам
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Еда и рецепты
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Как определить, можно ли продолжать движение на спущенной шине
Хлеб и лишний вес: правда ли, что он мешает похудеть
Покрышки, как новые: простой способ сделать чернитель дома
Эти упражнения подтянут вашу кожу: всего несколько минут в день
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Россия ведёт разработку сверхзвуковых и гибридных летательных аппаратов
Сухой корм: удобно для владельца, полезно ли для питомца
Стало не по себе — россиянка о походе в серные бани Тбилиси
Лучшие масла для быстрого роста и густоты ресниц
Опасно ли для кошки спать под одеялом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.