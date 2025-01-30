Туристам лучше не ходить — описана малоизвестная сторона Словакии

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер посетил город Кошице в Словакии и поделился своими впечатлениями об одном из его районов.

Фото: flickr.com by boklm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вечер

""Дай денег" — это первое, что я услышал, оказавшись здесь. Хотя нет, сначала таксист, который меня привез, спросил: "Ты уверен, что хочешь выйти именно здесь?"" — пишет автор.

По словам блогера, Кошице, второй по величине город Словакии, состоит из 22 самоуправляемых районов, и один из них полностью заселен цыганами. Этот квартал появился ещё в 1980-х годах, когда власти решили переселить местное цыганское население из стихийных поселений в многоэтажные дома.

Однако, как отмечает автор, эта инициатива не принесла ожидаемых результатов — район не смог интегрироваться в общую городскую среду и фактически превратился в замкнутое "гетто".

Свою историю путешественник опубликовал в личном блоге "TrueStory Travel" на платформе "Дзен".

Уточнения

Ге́тто (от итал. ghetto nuovo «новая литейная») — части крупных городов, отведенные для добровольного или принудительного проживания меньшинств, в современном мире в результате социального, правового или экономического давления.

