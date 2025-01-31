Чем туристам-одиночкам светит новый змеиный год

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3:30
Туризм

С каждым годом предпочтения россиян в путешествиях меняются, но одно остаётся неизменным — желание открыть для себя новые места. Согласно свежему опросу, большинство туристов уже определились с планами на 2025 год, а кто-то ещё в раздумьях. Давайте разберёмся, какие направления, бюджеты и форматы отдыха выбирают россияне.

Ходьба
Фото: Openverse by True New Zealand Adventures, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ходьба

Отдых в паре остаётся самым популярным вариантом — его выбрали 44,6% опрошенных. 25,8% планируют поездку с детьми, а 25% — с друзьями. Интересно, что 19,1% собираются путешествовать в одиночку, наслаждаясь полной свободой передвижения и выбора маршрута. А 8,2% пока ещё не приняли окончательного решения.

Большинство туристов (целых 75,6%) при планировании отдыха ориентируются на стоимость поездки. Другие значимые факторы:

Маршрут важен для 39,2% респондентов.
Наличие визы играет роль у 29%.
Безопасность страны беспокоит 25,8%.
Климатические условия и погода оказывают влияние на 21,2% туристов.
Насколько подготовлены путешественники
На момент опроса 46,9% россиян уже определились со страной или городом, но ещё не забронировали билеты и жильё. 31,4% точно знают, что поедут в отпуск, но пока не выбрали место отдыха. Лишь 20% уже приобрели билеты, а 1,7% намерены остаться дома.

За границу в 2025 году собираются 60,2% россиян. Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Таиланд, Япония, Китай и Вьетнам. В Турцию планируют отправиться 8,6% туристов. Остальные выберут путешествия по России, в частности:

Калининград
Сочи
Санкт-Петербург
Казань
Москва
Формат отдыха
Большинство россиян предпочитают экскурсионные поездки (66,3%), а почти половина туристов выбирает пляжный отдых (49,9%). Также набирают популярность:

Гастрономические туры — 32,1%.
Походы в горы — 12,8%.
Катание на лыжах и сноуборде — 5,6%.
Спортивный туризм — 4,6%.
Бюджет путешественников
Финансовые возможности россиян различаются, но большинство готовы потратить от 50 до 100 тысяч рублей (22,7%). Остальные распределились следующим образом:

30–50 тысяч рублей — 20,6%.
До 150 тысяч рублей — 16,2%.
До 30 тысяч рублей (бюджетный отдых) — 15,6%.
150–200 тысяч рублей — 11%.
200–300 тысяч рублей — 8,1%.
Более 300 тысяч рублей — 5,8%.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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