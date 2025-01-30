Как ресторан в глуши Ирландии получил мишленовскую звезду

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Полтора года назад шеф-повар Робби Макколи решил оставить роскошные рестораны Великобритании и Ирландии, чтобы открыть небольшое заведение в уединенном коттедже на скале с видом на Атлантический океан.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блюдо в ресторане

Этот дом с 200-летней историей, окруженный зелеными полями и расположенный в нескольких милях от ближайшего города, стал воплощением деревенской Ирландии.

Рядом раскинулись знаменитые скалы Мохер — величественный ландшафт, созданный бушующими океанскими ветрами. А неподалеку находится Дулин — деревня, известная своими музыкальными традициями.

Несмотря на удаленность и скромный вид коттеджа, спустя всего несколько месяцев после открытия его ресторан Homestead Cottage удостоился звезды "Мишлен" и был признан одним из лучших в Ирландии. Этот успех особенно примечателен в непростые времена для ресторанного бизнеса, когда многие заведения вынуждены закрываться.

Макколи и его жена Софи ориентируются не на награды, а на местные и сезонные продукты, создавая блюда, отражающие дух западного региона Ирландии. Их меню строится вокруг лучших ингредиентов: устриц с побережья Норт-Клэр, крабов Мохер, гребешков Коннемара и говядины из Буррена.

Заведение работает без спонсоров, исключительно за счет таланта и страсти владельцев, передает CNN.

"Мы просто готовим", — скромно говорит Макколи, отмечая, что настоящие мастера — это фермеры, рыбаки и поставщики, благодаря которым он получает первоклассные продукты.

Главное, сохранить баланс между качеством и атмосферой, чтобы гости возвращались не только из-за звезды "Мишлен", но и ради уюта и вкуса настоящей Ирландии.

Уточнения

«Кра́сный гид „Мишле́н“» (от фр. Le Guide Michelin, Le Guide Rouge), иногда также упоминаемый как «Кра́сный путеводи́тель» — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент. Выпускается с 1900 года.



