Альтернатива Чёрному морю: где отдыхать в 2025 году

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

После новогодних праздников туристическая активность в России резко выросла. В январе россияне активно планировали летний отдых, причём наибольший прирост бронирований отмечен в Дагестане, Калининградской области, Приморском крае, а также на Байкале и Алтае.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Спрос на альтернативные черноморскому побережью направления увеличился на 18%. Тем не менее, курорты Краснодарского края и Крыма продолжают удерживать лидерство по количеству бронирований. Сочи, Геленджик, Анапа, Туапсе и курорты Крыма в сумме составляют 59% всех летних заказов.

По сравнению с прошлым годом стоимость поездок увеличилась на 10-20%. Несмотря на это, интерес к новым пляжным зонам не ослабевает. В числе востребованных направлений — Каспийское, Балтийское и Японское моря.

Помимо пляжного туризма, россияне активно интересуются оздоровительными турами. Санатории Кавказских Минеральных Вод, Подмосковья и средней полосы остаются востребованными. Экскурсионные маршруты на Байкал, Горный Алтай, Северный Кавказ и Камчатку также пользуются спросом.

За январь количество запросов на отели в республике увеличилось в три раза. Туристы активно выбирают пляжи центрального городского пляжа в Махачкале, а также популярные зоны отдыха "Черные камни", "Березка", "Оазис" в Дербенте, "Коса", "Бриз" в Избербаше и "Лагуна" в Каспийске.

Интерес к отдыху в регионе вырос на 33%. Самыми популярными пляжами остаются "Янтарный" и "Центральный" в Янтарном, удостоенные награды "Синий флаг".

Приморский край зафиксировал рост спроса на 45%. Туристы активно выбирают пляжи Шамора во Владивостоке, бухту Стеклянную и Ливадию в Находке. Вдвое увеличилось число бронирований на Байкале.

Помимо летнего отдыха, продолжает расти популярность санаторного лечения в Кавказских Минеральных Водах, Белокурихе и Горном Алтае. В феврале ожидается увеличение числа туристических поездок по стране, а доля отельных заказов в России выросла на 8%, достигнув 43%. Самыми популярными городами для путешествий остаются Москва, Эсто-Садок и Санкт-Петербург.