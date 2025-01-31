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Горящие туры на Пхукет и Краби: цены и детали

1:22
Туризм

В онлайн-сервисах бронирования появились туры на Пхукет и Краби из Москвы.

Таиланд
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Таиланд

Самые доступные шестидневные туры можно забронировать на чартерные рейсы, вылетающие 4 февраля.

Перелёт на Пхукет регулярным рейсом «Аэрофлота» 4 февраля обойдётся в 81 000 рублей. За багаж придётся доплатить ещё 15 000 рублей.

Стоимость тура в отель The Silk Hill 3* на Пхукете с вылетом 4 февраля составит 118 400 рублей за двоих (по 59 200 рублей на человека).

Неделя в отеле S4 Nai Yang Beach 3* обойдётся в 130 600 рублей за двоих (65 300 рублей за одного).

Проживание в отеле Ao Nang Sunset 3* в Краби на неделю стоит 140 700 рублей за двоих (по 70 000 рублей на человека).

Добраться до Краби можно через аэропорт Пхукета с наземным трансфером.

Туры не предполагают моментального бронирования, потребуется дождаться подтверждения наличия номеров.

После 4 февраля вероятность найти свободные номера увеличится, так как завершится празднование китайского Нового года.

Уточнения

Краби́ (тайск กระบี่) — одна из 77-и провинций Таиланда, располагается на юге страны на берегу Андаманского моря.

Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต; МФА: ), также Пуке́т, ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг (тайск. ถลาง), Джанк Сейлон (англ. Junk Ceylon) или Джен Сайлен (англ. Jan Sylan — по всей видимости, происходит от искажённого малайского tanjung Salang, буквально ‘мыс Саланг’) — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд. Состоит из одноимённого острова и при­ле­гаю­щи­х к нему более мел­ки­х.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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