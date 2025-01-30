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7 забытых памятников истории в Омской области

2:29
Туризм

В Омской области есть забытые памятники, которые могут привлечь немало туристов и любителей истории.

Омск
Фото: commons.wikimedia.org by Vlad Shtelts (Stelz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Омск

Мемориал погибшим рабочим мебельной фабрики на 36-й Северной улице.

Раньше многие предприятия в честь своих сотрудников, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, возводили мемориалы. Со временем они могли прийти в негодность по разным причинам. Один из таких памятников, о котором уже многие забыли, нашли и отреставрировали. Он находится на территории бывшей мебельной фабрики по адресу 36-я Северная, 5.

Мемориал в память о работниках мебельной фабрики № 3.

Похожий памятник был и на территории третьей мебельной фабрики, Несмотря на то, что за ним должным образом ухаживают, возле него редко можно встретить туристов.

Памятник в честь павших за Родину рабочих Сибзавода.

О судьбе этого памятника известно лишь то, что по заверениям нынешних владельцев территории, он до сих пор существует. Однако проход к нему закрыт.

Обелиск омичам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Это не совсем обычный памятник, потому что посвящается местным жителям, которые отдали свои жизни в годы ВОВ. Возведён он стараниями жильцов домов, расположенных в районе улиц Омской и Нейбута. Так жители увековечили память своих соседей — участников ВОВ.

Памятник жертвам политических репрессий.

В сквере Павлика Морозова есть мемориал, посвящённый жертвам политических репрессий. Рядом находится склеп с землёй, которая привезена с мест захоронений политических заключенных в лагерях.

Чудская гора.

Археологический памятник был обнаружен в ходе экспедиции в Западную Сибирь в 1974 году. Он находится на левом берегу Иртыша, в 3 километрах от села Знаменское. Сегодня это историко-культурный памятник и археологи пока ещё не изучили его до конца.

Покровская крепость.

Эта крепость была основана в 1752 г. и представляла собой сторожевое укрепление Тоболо-Ишимской линии. Сейчас она считается региональным памятником культурного наследия народов России, но популярностью у туристов почему-то не пользуется, пишет gorod55.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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