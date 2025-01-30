Горячие источники и пляжи: Северная Корея предлагает разнообразный отдых россиянам

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году туристам будет предложено множество новых возможностей для отдыха в Северной Корее, включая комбинированные маршруты, которые соединят авиаперелеты и поездки на поездах. Путешествие начнется с прилета в Пхеньян, после чего отдыхающие смогут насладиться пляжами Вонсана, а возвращение домой запланировано через Мост Дружбы.

Фото: Openverse by markheseltine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Иллюминатор самолета

Тем, кто предпочитает расслабляющий отдых, стоит обратить внимание на горячие источники в Ренгане (Нампо) или Расоне. В этих местах уже открыт реконструированный пляж "Золотой берег". Летом ожидается открытие нового курорта на пляже Вонсан-Кальма.

Особое внимание среди предложений этого года привлекает экскурсионный тур "По следам Янковских". Этот маршрут включает в себя поездки в места, связанные с известной семьей бизнесмена и исследователя Приморья Михаила Янковского. Упоминается, что одним из таких мест станет поселение Новина, расположенное в 50 километрах южнее Чхонджина. По информации российских дипломатов, оленья ферма, основанная Янковским, по-прежнему действует.

Не менее увлекательной целью для путешествий станет Чхонджин — третий по величине город Северной Кореи, находящийся на севере провинции Хамген. Что касается зимнего отдыха, то на данный момент единственным доступным горнолыжным курортом остается Масикрен, но в ближайшее время могут появиться и другие варианты. Инна Мухина сообщила о планах по открытию горнолыжного курорта Самджиен в провинции Ренган, где будут доступны лыжные и сноубордические трассы длиной до двух километров.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова и имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге (государства разделены демилитаризованной зоной), Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке.

