Новая Зеландия упростила визовые правила для туристов

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новая Зеландия сделала шаг навстречу иностранцам, упростив правила выдачи гостевых виз. Теперь путешественники могут оставаться в стране до 90 дней и работать удалённо.

Фото: unsplash.com by Stefan Kunze, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новая Зеландия

Для тех, кто планирует задержаться дольше, есть возможность продлить визу до 9 месяцев.

Это нововведение направлено на привлечение "цифровых кочевников", которые не привязаны к офисам и могут работать из любой точки мира.

Власти страны рассчитывают, что увеличение потока таких специалистов не только поддержит туристическую отрасль, но и даст импульс для роста экономики.

Новая инициатива позволит более гибко использовать гостевые визы, что идеально подходит для тех, кто хочет совмещать путешествия с работой.

Ранее такая возможность была ограничена, а теперь иностранцы могут наслаждаться природой Новой Зеландии, работать из её живописных уголков и при этом оставаться в стране на значительный срок.

Это решение также открывает двери для тех, кто давно мечтает поработать в странах с высокоразвитыми экономиками и прекрасными условиями для отдыха и работы.

Многие эксперты считают, что это отличный шаг в сторону привлечения не только туристов, но и высококвалифицированных специалистов со всего мира, что, в свою очередь, может повлиять на развитие технологий и других отраслей.

Уточнения

Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand) — государство в Полинезии. Столица — Веллингтон. Государственные языки — английский, маори и новозеландский жестовый язык. Унитарное государство, конституционная монархия.

