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Самые фотогеничные национальные парки США: от гейзеров до горных вершин

3:09
Туризм

Если вы любите природу и мечтаете увидеть самые живописные места на Земле, эти национальные парки США точно попадут в ваш список.

Национальный парк
Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Национальный парк

С их захватывающими видами и уникальными пейзажами, они предоставляют идеальные условия для фотосессий. 

1. Йеллоустонский национальный парк
Первый национальный парк в мире, основанный в 1872 году. Этот парк славится своими геотермальными чудесами, такими как гейзер Old Faithful, и разнообразной дикой природой.

Здесь можно увидеть бизонов и медведей, а также насладиться живописными озерами и горячими источниками.

2. Гранд-Каньон
С этим грандиозным каньоном невозможно не согласиться: его разноцветные скальные образования и бездонные виды невероятно фотогеничны. Это идеальное место для пеших походов и рафтинга, а также для катания на мулах по труднопроходимым тропам.

3. Йосемитский национальный парк
В этом парке вас поразят гранитные скалы, водопады и величественные секвойи. Эль-Капитан и Хаф-Доум — это те места, которые ежегодно привлекают туристов со всего мира.

4. Грейт-Смоки-Маунтинс
Находится в горах Аппалачи, где вершины скрыты под туманом. Этот парк славится своими густыми лесами и разнообразием растительности и животных, что делает его одной из самых красивых природных локаций.

5. Зайон
Здесь можно найти высокие скалы из красного песчаника и узкие каньоны. Одной из самых известных достопримечательностей является тропа приземления Ангелов, которая подарит вам незабываемые виды на окрестности.

6. Роки-Маунтин
Этот парк — рай для любителей активного отдыха. Пешие походы, кемпинг, наблюдение за дикой природой, а также Трейл-Ридж-роуд с живописными видами откроют перед вами настоящую красоту гор.

7. Глейшер
В этом парке вы найдете нетронутые озера, скалистые горы и более 700 миль пешеходных маршрутов. Дорога к солнцу — одна из самых живописных трасс, которая позволит вам увидеть потрясающие виды на горные вершины.

8. Арчес
Знаменит своими более чем 2000 арками, вырезанными в песчанике. Одна из самых фотографируемых достопримечательностей — это Арка Луки.

9. Эверглейдс
Субтропическая экосистема с мангровыми зарослями и водно-болотными угодьями. В этом парке можно отправиться на экскурсию на воздушном катере или каяке и понаблюдать за экзотическими животными, такими как аллигаторы и ламантины.

10. Денали
Это место, где находится высочайшая вершина Северной Америки, Денали. Здесь можно встретить диких животных, таких как гризли, лоси и карибу, а сам парк поразит своей величественностью.

Уточнения

Национа́льный парк — особо охраняемая природная территория, где в целях охраны окружающей среды ограничена деятельность человека. Территория национального парка находится под защитой юридического режима, исключающего все виды эксплуатации природных ресурсов человеком и не допускающего каких-либо нарушений целостности территории деятельностью человека. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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