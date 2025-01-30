9 культовых объектов США, которые стали мировым наследием

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Великолепные места, достойные мирового наследия, которые можно найти в США, дарят уникальные пейзажи и исторические моменты.

Фото: commons.wikimedia.org by Opal_Pool_YNP2.jpg: Acroterionderivative work: Gaendalf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Йеллоустоунский национальный парк

Эти 9 объектов — это не просто туристические направления, а настоящие сокровища, сохраняющие культуру, природу и традиции

Yellowstone National Park

Первый национальный парк в мире, основанный в 1872 году, — это место, которое привлекает тысячи туристов благодаря своим геотермальным чудесам, таким как знаменитый гейзер Old Faithful и горячие источники. Здесь можно увидеть диких животных, включая бизонов и гризли.

Statue of Liberty

Этот подарок Франции, расположенный на острове Свободы в Нью-Йоркской гавани, стал символом свободы и демократии. Он ежегодно привлекает миллионы посетителей со всего мира.

Grand Canyon National Park

Это один из самых величественных природных памятников планеты. Вырезанный рекой Колорадо, каньон с его грандиозным ландшафтом и миллионами лет геологической истории — обязательное место для посещения любителей природы.

Cahokia

Древний город, который был самым крупным доколумбовым поселением к северу от Мексики. На пике своей активности, в период с 1050 по 1150 годы, его население составляло до 20 000 человек. Здесь находятся уникальные археологические памятники, такие как Monks Mound.

Mesa Verde National Park

В этом парке в Колорадо можно найти древние поселения индейцев Пуэбло. Уникальная архитектура и природные ландшафты превращают его в ценное археологическое место.

Redwood National and State Parks

В этих парках защищены самые высокие деревья на Земле, а также обширные экосистемы и пляжи, где можно встретить морских львов и орланов.

Yosemite National Park

Йосемити в Сьерра-Неваде — это завораживающая природа с ледниковыми долинами, водопадами, гигантскими секвойями и величественными скалами. Tunnel View — одно из самых популярных мест с видом на долину и знаменитые горы Half Dome и El Capitan.

Everglades National Park

Это уникальная экосистема во Флориде, которая включает в себя водно-болотные угодья и субтропические леса. Этот парк — дом для множества редких видов животных, таких как аллигаторы и ламантины.

Independence Hall

Это историческое место, где были приняты самые важные документы США — Декларация независимости и Конституция. Это место важно для каждого, кто интересуется историей страны.

Уточнения

Национа́льный парк — особо охраняемая природная территория, где в целях охраны окружающей среды ограничена деятельность человека. На территории национального парка допускается и организуется туризм.

