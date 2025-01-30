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Турецкая авиакомпания предлагает пассажирам донер-кебабы на борту

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Туризм

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines решила порадовать пассажиров и добавила донер-кебабы в меню на рейсах из Великобритании в Турцию и Грецию.

донер-кебаб
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
донер-кебаб

Это решение стало ответом на большой спрос, так как донер-кебабы уже появились на рейсах из Германии, сообщает Dailymail.

Донер-кебабы, которые предлагает Corendon, готовятся по традиционному турецкому рецепту с использованием качественных ингредиентов: говядина, зеленый перец и помидоры, завернутые в тортилью. Стоимость одного кебаба составляет 11 евро при оплате картой.

Региональный менеджер Corendon в Великобритании Мэтью Карпентер отметил, что компания всегда ищет способы улучшить сервис для своих клиентов и дает возможность ощутить вкус Турции даже до прибытия на место назначения.

Уточнения

Меню́ — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане баре и т.д.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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