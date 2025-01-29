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Что можно открыть для себя в Гоа вне туристических маршрутов

2:16
Туризм

Гоа — это не только пляжный отдых, как привыкли думать многие туристы.

Индия
Фото: pixabay.com by ParagKini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Индия

Да, большинство приезжает сюда ради солнца и океана, но стоит заглянуть чуть дальше привычных маршрутов — и перед вами откроется совсем другая сторона этого индийского штата. Многие отправляются в загадочный Хампи, религиозную Гокарну или бурлящий жизнью Мумбай, но и в самом Гоа есть немало интересных мест. Некоторые из них можно посетить даже на обычном местном автобусе.

Добро пожаловать в столицу Гоа Панаджи! Здесь вас ждут оживленные рынки, узкие улочки, неспешно текущая река и потрясающие католические соборы. Самая известная достопримечательность — храм Непорочного Зачатия с ее величественной четырехъярусной лестницей. Любители аутентичных мест могут подняться на вершину холма, где находится индуистский храм Марути, посвященный Хануману — богу обезьян.

Латинский квартал Фонтейнхас напоминание о португальском прошлом Гоа. Узкие улочки, разноцветные домики под черепичными крышами, керамические таблички в технике азулежу и изображения петухов, символизирующих мудрость, создают неповторимую атмосферу. В местных галереях и кафе, возраст которых перевалил за сотню лет, можно почувствовать себя в другой эпохе, передает "Рамблер".

Водопад Дудхсагар — природное чудо Гоа. Название этого живописного каскада переводится как "Молочное море", и несложно понять почему — его бурлящие воды действительно напоминают потоки молока. Впечатляет и железнодорожный мост, построенный британцами: по нему до сих пор проходят поезда. Говорят, купание в озере у подножия водопада очищает карму.

Португальские особняки — путешествие в прошлое. Самый знаменитый особняк — дом Браганса в деревне Чандор, который с XVI века принадлежит одной семье. Восточное крыло превращено в музей с антикварной мебелью, а в западном до сих пор живут потомки владельцев. Колониальный дух также ощущается в дворце Дио и домах Фигейредо и Альвареса.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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