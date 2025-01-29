Туристка рассказала о странностях местного жилья в Израиле

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница, посетив Израиль, была настолько удивлена особенностями местных домов, что выразила свое впечатление фразой "глаза лезут на лоб".

Фото: сommons.wikimedia.org by אורי אלוני, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ иерусалим

Первое, что привлекло ее внимание, мезуза, которая висит на дверном косяке каждого дома. Это специальный футляр с пергаментом, содержащим строки из Торы. По традиции, входя или выходя из дома, принято касаться мезузы пальцами, а затем прикладывать их к губам.

Еще одна особенность, к которой россиянке пришлось привыкать, отсутствие прихожих. В Израиле их считают ненужной тратой пространства и лишними расходами при покупке жилья. Поэтому входная дверь зачастую ведет прямо в гостиную, которая часто совмещена с кухней.

Кроме того, в квартирах с тремя и более комнатами обязательно есть второй санузел с душем и туалетом. Его называют "родительским", так как он обычно прилегает к комнате, где живут старшие члены семьи.

Необычным для путешественницы оказалось и отсутствие центрального водоснабжения с горячей водой. В Израиле для этого используются солнечные бойлеры, установленные на крышах. Еще одно распространенное решение — плиточные полы, которые помогают сохранять прохладу в жарком климате. Также в большинстве квартир есть комната-бомбоубежище, предназначенная для защиты в экстренных ситуациях.

Особое удивление у россиянки вызвала организация кухни. Раковины здесь разделены перегородкой: одна предназначена для мытья посуды, используемой для мяса, другая — для молочной посуды. Даже губки и полотенца для них используют разные.

В своем блоге "Одна в чужом городе" на платформе "Дзен" она поделилась наблюдениями о традициях и бытовых нюансах израильских квартир.

Уточнения

Изра́иль — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2024 года — 10,027 млн человек.

