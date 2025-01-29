Туристка рассказала о странностях местного жилья в Израиле

Российская путешественница, посетив Израиль, была настолько удивлена особенностями местных домов, что выразила свое впечатление фразой "глаза лезут на лоб".
Первое, что привлекло ее внимание, мезуза, которая висит на дверном косяке каждого дома. Это специальный футляр с пергаментом, содержащим строки из Торы. По традиции, входя или выходя из дома, принято касаться мезузы пальцами, а затем прикладывать их к губам.
Еще одна особенность, к которой россиянке пришлось привыкать, отсутствие прихожих. В Израиле их считают ненужной тратой пространства и лишними расходами при покупке жилья. Поэтому входная дверь зачастую ведет прямо в гостиную, которая часто совмещена с кухней.
Кроме того, в квартирах с тремя и более комнатами обязательно есть второй санузел с душем и туалетом. Его называют "родительским", так как он обычно прилегает к комнате, где живут старшие члены семьи.
Необычным для путешественницы оказалось и отсутствие центрального водоснабжения с горячей водой. В Израиле для этого используются солнечные бойлеры, установленные на крышах. Еще одно распространенное решение — плиточные полы, которые помогают сохранять прохладу в жарком климате. Также в большинстве квартир есть комната-бомбоубежище, предназначенная для защиты в экстренных ситуациях.
Особое удивление у россиянки вызвала организация кухни. Раковины здесь разделены перегородкой: одна предназначена для мытья посуды, используемой для мяса, другая — для молочной посуды. Даже губки и полотенца для них используют разные.
В своем блоге "Одна в чужом городе" на платформе "Дзен" она поделилась наблюдениями о традициях и бытовых нюансах израильских квартир.
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