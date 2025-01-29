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У россиянки в аэропорту изъяли бутылку с песком из Индии

0:54
Туризм

В московском аэропорту "Домодедово" таможенники нашли в багаже россиянки, вернувшейся из Индии, радиоактивный песок.

Ноги в песке
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ноги в песке

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Опасную находку обнаружила система радиационного контроля "Янтарь", которая зафиксировала превышение допустимого уровня радиации в 15 раз. В чемодане туристки таможенники нашли пластиковую бутылку, наполненную песком.

Анализ с помощью спектрометра показал, что в составе содержится минерал монацит — источник радиоактивного элемента тория-232.

Женщина призналась, что привезла песок с пляжа в Керале в качестве сувенира и не подозревала о его радиоактивных свойствах.

Таможенники изъяли опасный материал, в ближайшее время он будет уничтожен.

Уточнения

Торий — тяжёлый слаборадиоактивный металл серебристого-белого цвета.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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