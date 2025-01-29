У россиянки в аэропорту изъяли бутылку с песком из Индии

В московском аэропорту "Домодедово" таможенники нашли в багаже россиянки, вернувшейся из Индии, радиоактивный песок.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.
Опасную находку обнаружила система радиационного контроля "Янтарь", которая зафиксировала превышение допустимого уровня радиации в 15 раз. В чемодане туристки таможенники нашли пластиковую бутылку, наполненную песком.
Анализ с помощью спектрометра показал, что в составе содержится минерал монацит — источник радиоактивного элемента тория-232.
Женщина призналась, что привезла песок с пляжа в Керале в качестве сувенира и не подозревала о его радиоактивных свойствах.
Таможенники изъяли опасный материал, в ближайшее время он будет уничтожен.
Торий — тяжёлый слаборадиоактивный металл серебристого-белого цвета.
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