У россиянки в аэропорту изъяли бутылку с песком из Индии

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В московском аэропорту "Домодедово" таможенники нашли в багаже россиянки, вернувшейся из Индии, радиоактивный песок.

Фото: peakpx.com by Пиковый размер, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ноги в песке

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Опасную находку обнаружила система радиационного контроля "Янтарь", которая зафиксировала превышение допустимого уровня радиации в 15 раз. В чемодане туристки таможенники нашли пластиковую бутылку, наполненную песком.

Анализ с помощью спектрометра показал, что в составе содержится минерал монацит — источник радиоактивного элемента тория-232.

Женщина призналась, что привезла песок с пляжа в Керале в качестве сувенира и не подозревала о его радиоактивных свойствах.

Таможенники изъяли опасный материал, в ближайшее время он будет уничтожен.

Уточнения

Торий — тяжёлый слаборадиоактивный металл серебристого-белого цвета.

