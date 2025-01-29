Как подешевле купить билеты на самолёт?

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почему цены в различные дни на один и тот же рейс иногда достаточно сильно различаются? Читайте в статье.

Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Билет на самолет

По словам экспертов, дело в динамическом ценообразовании и технических особенностях работы сервисов по онлайн-бронированию билетов.

"Каждую среду, в полночь по Гринвичу, все системы бронирования автоматически обновляют валютные курсы. Поэтому, если вы видите, что курс упал, билет [до среды] лучше не покупать, потому что после обновления он может стать подешевле”, — посоветовал бывший эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

По словам эксперта, в авиакомпаниях устанавливают минимальную и максимальную цены на билеты. Стоимость билета в определённый момент рассчитывается по формуле и именно в рамках этого диапазона. При этом учитывается оставшееся до вылета время и количество свободных мест. А цена начинается со среднего значения, поэтому может то уменьшаться, то увеличиваться.

Специалист пояснил, что в системах бронирования существует функция автоматизированных уведомлений. Они будут сообщать, например, о снижении цены, пишет Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Ценообразование — установление цены на товар или услугу.



Онлайн-бронирование (от англ. online — на линии, на связи) — бронирование через Интернет, в интерактивном режиме. Термин применяется по отношению к бронированию номеров в гостиницах, билетов (авиа, железнодорожных, автобусных и т.п), мест в ресторанах и театрах, прокату автомобилей и т. д.

