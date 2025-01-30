Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистим микроволновку за 5 минут — проще не бывает
Эти растения нельзя сажать рядом с капустой: ошибка многих дачников
Компактный седан Kia Pegas дебютировал на российском рынке
Развенчиваем мифы: что такое детокс на самом деле
Роспотребнадзор предупредил о раннем начале сезона активности клещей
Желтая малина, которая вас удивит: восемь сортов для вашего сада
Ученые выяснили, что случится с планетой в случае исчезновения лягушек
Lada Niva возвращается? Каким будет обновлённый внедорожник
Полуфабрикаты лишили ребёнка зрения: случай в Великобритании

Наиболее удалённые, но красивейшие природные парки Канады

1:48
Туризм

Уникальные природные уголки Канады

Национальный парк Куттинирпаак, Канада
Фото: Wikimedia Commons by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Национальный парк Куттинирпаак, Канада

Национальный парк Куттинирпаак

  • Расположен в Арктической зоне Канады
  • Самый северный регион страны
  • В 2016 году посетило всего 17 человек
  • Фантастически красивый ландшафт

Манаван

  • Естественный природный заповедник в провинции Квебек
  • Жизнь и культура коренных народов
  • Ремесленные мастерские, экскурсии, каноэ
  • Провинциальный парк Песчаных Дюн Атабаска
  • Единственная возможность добраться — гидросамолёт
  • Уникальная экосистема, редкие виды флоры и фауны

Остров Фого

  • Удалённый остров у побережья Ньюфаундленда
  • Отмеченная наградами гостиница FogoIslandInn
  • Природная красота и Аллея Айсбергов
  • Провинциальный парк «Письменный камень»
  • Наскальные рисунки и картины индейцев
  • Экскурсии с местным гидом

Хайда Гвайи

  • Архипелаг на северо-западе Британской Колумбии
  • Пляжи для серфинга, природные горячие источники
  • Поселения индейцев племени Хайда

Бухта Луг

  • Древнее норвежское поселение, объект наследия ЮНЕСКО
  • Восстановленные постройки, лагерь викингов

Горный курорт «Король Пороха»

  • Живописный горный курорт в Британской Колумбии
  • Удивительное количество снега, лучшее время — середина и конец января

Александра Фоллс

  • Водопад в северо-западных территориях Канады
  • Две смотровые площадки, панорамные фотографии

Заповедник “Остров Соболя”

  • Длинный остров в Атлантическом океане
  • Изолированное место с населением всего пять человек
  • Дом для колонии серых тюленей, сезон посетителей с июня по октябрь

Уточнения

Национа́льный парк Куттинирпаа́к (англ. Quttinirpaaq National Park, фр. Parc national Quttinirpaaq) — национальный парк, расположенный на севере канадской территории Нунавут.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Правда ТВ
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт Аудио 
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой**
Шоу-бизнес
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой** Аудио 
Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Что Маск животворящий делает! Будущий канцлер ФРГ идёт на коалицию с АдГ Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Последние материалы
Полмиллиарда лет за несколько часов: новая эра в изучении белковых структур
Малина мечты: простые шаги, чтобы ягоды стали крупнее и слаще
Эксперты развеяли популярные мифы о беспроводных наушниках
Дизельные автомобили в России: от символа рациональности до прошлого
Грузия перестала покупать российских овец: что выбрали вместо них?
Учёные зафиксировали замедление ядра Земли: что это значит?
Где Кадыров? Власти Чечни поставили точку в слухах
Друг умершего Яниса Тиммы: родители баскетболиста остались без денег
Омолодите свой стиль с многослойным бобом — тренд 2025 года
Россиянка раскрыла неожиданные особенности израильских квартир: глаза лезут на лоб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.