Наиболее удалённые, но красивейшие природные парки Канады
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Уникальные природные уголки Канады
Фото: Wikimedia Commons by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Национальный парк Куттинирпаак, Канада
Национальный парк Куттинирпаак
- Расположен в Арктической зоне Канады
- Самый северный регион страны
- В 2016 году посетило всего 17 человек
- Фантастически красивый ландшафт
Манаван
- Естественный природный заповедник в провинции Квебек
- Жизнь и культура коренных народов
- Ремесленные мастерские, экскурсии, каноэ
- Провинциальный парк Песчаных Дюн Атабаска
- Единственная возможность добраться — гидросамолёт
- Уникальная экосистема, редкие виды флоры и фауны
Остров Фого
- Удалённый остров у побережья Ньюфаундленда
- Отмеченная наградами гостиница FogoIslandInn
- Природная красота и Аллея Айсбергов
- Провинциальный парк «Письменный камень»
- Наскальные рисунки и картины индейцев
- Экскурсии с местным гидом
Хайда Гвайи
- Архипелаг на северо-западе Британской Колумбии
- Пляжи для серфинга, природные горячие источники
- Поселения индейцев племени Хайда
Бухта Луг
- Древнее норвежское поселение, объект наследия ЮНЕСКО
- Восстановленные постройки, лагерь викингов
Горный курорт «Король Пороха»
- Живописный горный курорт в Британской Колумбии
- Удивительное количество снега, лучшее время — середина и конец января
Александра Фоллс
- Водопад в северо-западных территориях Канады
- Две смотровые площадки, панорамные фотографии
Заповедник “Остров Соболя”
- Длинный остров в Атлантическом океане
- Изолированное место с населением всего пять человек
- Дом для колонии серых тюленей, сезон посетителей с июня по октябрь
Уточнения
Национа́льный парк Куттинирпаа́к (англ. Quttinirpaaq National Park, фр. Parc national Quttinirpaaq) — национальный парк, расположенный на севере канадской территории Нунавут.
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