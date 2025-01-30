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Не покупайте билеты 1 и 15 числа – это невыгодно

1:15
Туризм

Аналитики туристической отрасли рекомендуют выбирать другие даты для покупки авиабилетов, чтобы сэкономить.

Стюардесса в салоне самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стюардесса в салоне самолета

Советы по экономии на авиаперелётах:

  • В летний период лучше планировать вылеты в мае с возвращением в июне.
  • Для отдыха в бархатный сезон выгоднее отправляться в конце августа, а не в начале сентября.
  • Горнолыжные туры дешевле после январских праздников.
  • Длительность маршрута не всегда определяет стоимость авиабилетов.
  • Тип самолёта, аэропортовые сборы и доступные слоты авиакомпании влияют на цену.
  • Оптимальные дни для покупки билетов – вторник, а не пятница; время вылета – раннее утро (6:00) вместо позднего утра (10:00).
  • Покупайте билеты заранее.
  • Бронируйте билеты туда и обратно в одном заказе для экономии 10-15%.
  • Покупайте авиабилеты на сайтах авиакомпаний, чтобы избежать дополнительных сборов.
  • Рассматривайте альтернативные маршруты со стыковками.
  • Готовые туры у туроператоров могут быть выгоднее.
  • Туроператоры бронируют блоки мест на регулярных рейсах, что позволяет снизить цены.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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