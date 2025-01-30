Не покупайте билеты 1 и 15 числа – это невыгодно
1:15
Аналитики туристической отрасли рекомендуют выбирать другие даты для покупки авиабилетов, чтобы сэкономить.
Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стюардесса в салоне самолета
Советы по экономии на авиаперелётах:
- В летний период лучше планировать вылеты в мае с возвращением в июне.
- Для отдыха в бархатный сезон выгоднее отправляться в конце августа, а не в начале сентября.
- Горнолыжные туры дешевле после январских праздников.
- Длительность маршрута не всегда определяет стоимость авиабилетов.
- Тип самолёта, аэропортовые сборы и доступные слоты авиакомпании влияют на цену.
- Оптимальные дни для покупки билетов – вторник, а не пятница; время вылета – раннее утро (6:00) вместо позднего утра (10:00).
- Покупайте билеты заранее.
- Бронируйте билеты туда и обратно в одном заказе для экономии 10-15%.
- Покупайте авиабилеты на сайтах авиакомпаний, чтобы избежать дополнительных сборов.
- Рассматривайте альтернативные маршруты со стыковками.
- Готовые туры у туроператоров могут быть выгоднее.
- Туроператоры бронируют блоки мест на регулярных рейсах, что позволяет снизить цены.
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