Цены на авиабилеты в Сочи бьют рекорды – в два раза дороже, чем год назад

Спрос на авиабилеты в Сочи привел к значительному росту цен. По сравнению с прошлым годом стоимость перелётов на майские праздники 2025 года почти удвоилась, подсчитал портал TourDom.
Рост цен на авиабилеты в Сочи из столицы
Перелёт из Москвы в Адлер на майские выходные 2025 года стоит от 26 тыс. руб. без багажа и от 32 тыс. руб. с багажом. В 2024 году стоимость начиналась от 17,5 тыс. руб. без багажа и от 18 тыс. руб. с багажом.
Цены на билеты из других городов
Санкт-Петербург – Сочи: от 35 тыс. руб. без багажа и от 40 тыс. руб. с багажом (в 2024 году – от 19 тыс. руб. и 23 тыс. руб. соответственно).
Казань – Сочи: от 37,5 тыс. руб. без багажа и от 42 тыс. руб. с багажом (в 2024 году – от 21 тыс. руб. и 25 тыс. руб.).
Екатеринбург – Сочи: от 29 тыс. руб. без багажа и от 32 тыс. руб. с багажом (в 2024 году – от 17 тыс. руб. и 21 тыс. руб.).
Причины роста цен и рекомендации властей
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Ожидать снижения цен на авиабилеты в Сочи на майские праздники не приходится.
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