Цены на авиабилеты в Сочи бьют рекорды – в два раза дороже, чем год назад

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на авиабилеты в Сочи привел к значительному росту цен. По сравнению с прошлым годом стоимость перелётов на майские праздники 2025 года почти удвоилась, подсчитал портал TourDom.

Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Большие Сочи (Сочи), Сочи 01

Рост цен на авиабилеты в Сочи из столицы

Перелёт из Москвы в Адлер на майские выходные 2025 года стоит от 26 тыс. руб. без багажа и от 32 тыс. руб. с багажом. В 2024 году стоимость начиналась от 17,5 тыс. руб. без багажа и от 18 тыс. руб. с багажом.

Цены на билеты из других городов

Санкт-Петербург – Сочи: от 35 тыс. руб. без багажа и от 40 тыс. руб. с багажом (в 2024 году – от 19 тыс. руб. и 23 тыс. руб. соответственно).

Казань – Сочи: от 37,5 тыс. руб. без багажа и от 42 тыс. руб. с багажом (в 2024 году – от 21 тыс. руб. и 25 тыс. руб.).

Екатеринбург – Сочи: от 29 тыс. руб. без багажа и от 32 тыс. руб. с багажом (в 2024 году – от 17 тыс. руб. и 21 тыс. руб.).

Причины роста цен и рекомендации властей

Минтранс и ФАС направили авиакомпаниям рекомендации по формированию коммерческой политики.

«Аэрофлот» и S7 объявили о снижении доли билетов по максимальным тарифам.

Авиаперевозчики объясняют подорожание ростом расходов на топливо, обслуживание и оплату труда.

Ожидать снижения цен на авиабилеты в Сочи на майские праздники не приходится.