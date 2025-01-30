Где россияне бронируют отели на лето?

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

После новогодних праздников россияне начали активно планировать свои отпуска. В январе особенно выросли темпы бронирований на лето в Дагестане, Калининградской области, Приморском крае, на Байкале и Алтае. Общий спрос на альтернативные черноморским направления увеличился на 18%, пишут "Известия".

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в купальнике и шляпе, позирующая на фоне морского пейзажа

Тем не менее, традиционные курорты Краснодарского края и Крыма остаются лидерами по объёму бронирований. Сочи, Геленджик, Анапа, Туапсе и Крым занимают 59% всех заказов. При этом цены на отдых выросли на 10-20% по сравнению с прошлым годом.

Растёт интерес к пляжным направлениям на Каспийском, Балтийском и Японском морях. В Дагестане число запросов на отели увеличилось втрое, а самые популярные пляжи — это центральный городской пляж в Махачкале, "Черные камни", "Березка", "Оазис" в Дербенте, "Коса", "Бриз" в Избербаше и "Лагуна" в Каспийске. В Калининградской области спрос на летний отдых вырос на 33%, а наиболее востребованные пляжи — "Янтарный" и "Центральный" в Янтарном, отмеченные наградой "Синий флаг".

В Приморском крае спрос на туры увеличился на 45%, а главные пляжные локации — Шамора во Владивостоке, бухта Стеклянная и Ливадия в Находке. Байкал привлекает в два раза больше туристов, чем в прошлом году, а Алтай демонстрирует рост бронирований на 16%.

Кроме пляжного отдыха, сохраняется высокий интерес к оздоровительным турам в санатории Кавказских Минеральных Вод, Подмосковья и средней полосы. В январе спрос на поездки в санатории Кавминвод увеличился на 15%. Также остаются востребованными экскурсионные маршруты на Байкал, Горный Алтай, Северный Кавказ и Камчатку.

В феврале ожидается увеличение количества поездок по России. Доля отельных заказов внутри страны выросла на 8% и достигла 43%. Самыми востребованными городами стали Москва, Эстосадок и Санкт-Петербург.

Уточнения

Эстосадо́к или Э́сто-Садо́к — село в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае. Входит в состав Краснополянского поселкового округа.

