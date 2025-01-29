Россияне стали больше интересоваться яхтенным туризмом

Недостаток инфраструктуры и нехватка судов являются основными препятствиями на пути развития яхтенного туризма в России. Однако, интерес к этому направлению постепенно увеличивается, особенно к водным путешествиям на Дальнем Востоке и в Камчатском крае. Об этом сообщила Анна Носова, директор федеральных проектов компании "Сила ветра" и руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по яхтенному туризму, во время онлайн-встречи, организованной для обсуждения перспектив яхтенных туристических маршрутов.

Фото: wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Купание в Красном море

"В России ежегодно растет спрос на экологический, приключенческий туризм и нестандартные направления. Отмечаем рост запросов на яхтенные туры на 30% в прошлом году и на 50% по текущим запросам", — рассказала она.

По мнению специалиста, в России яхтенная инфраструктура на данный момент находится на низком уровне развития. В разных регионах этот процесс осуществляется исключительно в сотрудничестве с местными партнерами, как в создании туристических предложений, так и в открытии новых баз.

Она подчеркнула, что во многих странах марины имеют сертификацию, которая подтверждает их экологическую безопасность, высокое качество предоставляемых услуг для владельцев судов и соответствие необходимым стандартам безопасности.

Специалист по маркетингу компании "Сила ветра" Арина Прокопенкова поделилась информацией о самых популярных направлениях яхтинга, характеристиках целевой аудитории и наиболее востребованных товарах в этой области.

"Мы видим значительный спрос на внутренний туризм, люди готовы изучать более дальние территории, все большую популярность приобретают туры выходного дня. Также сильно возрос интерес к изучению Сибири, Дальнего Востока и севера России. По нашим данным, в 2023 году по российским путешествиям было 392 запроса, по зарубежным — 1376, но уже в 2024 число запросов по России выросло до 589, а по зарубежным направлениям снизилось до 1131. Наши туры по России в 2023-м посетили около 1 тысячи человек, а за прошедший год — 1220", — сообщила она.

По отзывам туристов, парус — это отличный способ получить новый опыт, побывать в приключении. На лодке можно добраться до мест, куда нельзя попасть иным способом, в походе участвует много людей, работающих как единая команда. Как правило, в таком путешествии не бывает случайных людей — это особое сообщество единомышленников.

В сравнении с зарубежными яхтенными турами российские, по отзывам экспертов, более экстремальные и рассчитаны на более подготовленную аудиторию. Часто туристам приходится ночевать в палатках, с собой везти все необходимое, на берегу нет оборудованных мест для приготовления пищи, туалетов, обустроенных троп. Плохая погода может помешать посетить все запланированные точки маршрута. Но в таких путешествиях у туристов появляется возможность увидеть нетронутую природу и диких животных.

Уточнения

Я́хта — первоначально лёгкое и быстрое судно для перевозки отдельных персон, оборудованное палубой и каютой (каютами).



