Отмена рейса, увольнение и ипотека: как один перелёт привёл к проблемам

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

История российского туриста Павла, столкнувшегося с проблемами при перелёте с Ethiopian Airlines, закончилась судебной победой.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Как рассказал представитель перевозчика телеграм-каналу «Авиаторщина», в феврале 2023 года Павел и его спутница Анастасия приобрели билеты на маршрут Буэнос-Айрес — Аддис-Абеба — Москва. Однако при регистрации на рейс выяснилось, что у Анастасии был велосипед, за провоз которого авиакомпания потребовала доплатить 325 долларов. В результате туристка решила оставить велосипед, но к тому моменту регистрация на рейс уже завершилась, и пассажирам пришлось покупать новые билеты на следующий вылет.

Павел потратил на новый перелёт 135 тысяч рублей, опоздал на работу, получил выговор и в конечном итоге был уволен. Это также привело к просрочке ипотечного платежа. Оценив свои убытки, он подал в суд на авиакомпанию, требуя возмещения 256 тысяч рублей и компенсации морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

Ethiopian Airlines представила в суд письмо от аэропорта Буэнос-Айреса, в котором говорилось, что пассажиры отказались от перелёта по собственному желанию. Однако Павел утверждал, что он путешествовал отдельно от Анастасии, не имел негабаритного багажа и был готов совершить полёт без задержек.

Суд первой инстанции встал на сторону авиакомпании, но Павел подал апелляцию. Суд второй инстанции не признал письмо аэропорта достаточным доказательством и поверил словам Павла, которые подтвердила Анастасия.

В итоге суд обязал авиакомпанию выплатить Павлу компенсацию в размере 131 тысячи рублей, однако в остальных требованиях отказал.

Уточнения

Адди́с-Абе́ба (амх. አዲስ አበባ — «новый цветок») — столица Эфиопии.

