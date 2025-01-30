Аэрофлот предложил компенсацию, но пассажиры не согласны

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Семья из Калининграда столкнулась с проблемами при перелёте в Шарм-эль-Шейх через Москву. Их путешествие началось с неприятного сюрприза: во время регистрации на рейс в аэропорту Храброво выяснилось, что самолёт до Шереметьево будет меньшего размера, чем планировалось, и мест на борту не хватило.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Самолет Аэрофлот

Из-за этого пассажиров пересадили на другой рейс, что привело к срыву стыковки. В результате семья не смогла вовремя вылететь в Египет и потеряла два дня отпуска. В аэропорту им помогли переоформить билеты, но это не компенсировало потерянное время и дополнительные неудобства.

Пострадавшие обратились с претензией в авиакомпанию "Аэрофлот". В ответ перевозчик предложил компенсацию: 30 тысяч миль или денежную выплату — 5 382 рубля на взрослого и 2 693 рубля на ребёнка. Однако туристы считают, что эта сумма недостаточна, и настаивают на компенсации в 50 тысяч рублей.

Сейчас семья готовит новую претензию и не исключает, что обратится в суд. По мнению юриста Игоря Косицына, которым он поделился с изданием TourDom, замена воздушного судна не освобождает авиаперевозчика от обязательств перед пассажирами. Он советует туристам опираться на законодательные нормы, в частности, статью 15 Гражданского кодекса РФ, регулирующую возмещение убытков.