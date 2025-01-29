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Фестивали в Таиланде, которые стоит посетить в 2025 году

2:09
Туризм

Таиланд — это не только солнце и пляжные пейзажи, но и замечательная возможность погрузиться в множество культурных, музыкальных и духовных мероприятий. В зимнее время 2025 года здесь пройдет ряд фестивалей, которые порадуют всех ценителей музыки, медитации, танцев и новых эмоций.

Девушки путешествуют на машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушки путешествуют на машине

Одним из таких мероприятий станет музыкальный фестиваль Pelupo, который состоится с 14 по 15 марта на территории Golf Club Treasure Hill в провинции Чонбури. Это яркое событие привлечет внимание как международных, так и местных исполнителей, предоставляя возможность насладиться сочетанием современных электронных стилей с живой музыкой. Pelupo обещает создать уникальную атмосферу для тех, кто ценит высококачественный звук и стремится к единению с природой и музыкой.

Ещё одним интересным событием является ZEN Fest, фестиваль медитации, который пройдет с 23 февраля по 1 марта в ретритном центре "Индрия” на острове Панган. Этот фестиваль предоставляет участникам пространство для восстановления внутреннего равновесия и получения душевного покоя. В программе — медитации, занятие йогой, практики осознанности и лекции о нахождении гармонии между телом и умом. Зимний Таиланд с его мягким климатом и умиротворяющей природой идеально подходит для глубокого погружения в такие практики.

Не забудьте и о легендарной Full Moon Party, которая намечена на 13 февраля 2025 года на пляже Хаад Рин на острове Панган. Это событие стало одной из самых известных и ярких традиций Таиланда, когда в ночь полнолуния пляжи наполняются танцами под открытым небом. Здесь звучат разнообразные музыкальные стили, от хауса до транса. Это отличная возможность провести волшебную февральскую ночь в компании друзей и единомышленников под звездами.

 

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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