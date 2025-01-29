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Эксперты рассказали, в какие дни недели выгоднее покупать авиабилеты

1:11
Туризм

При планировании летнего отдыха стоит учитывать некоторые советы для снижения расходов на авиабилеты. Рекомендуется избегать покупки билетов на 1-е и 15-е число — это даты, когда большинство людей начинает свои отпуска.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Более выгодные предложения можно найти, рассматривая вылеты в мае с возвращением в июне. Поездки на курорты в бархатный сезон лучше планировать на конец августа, а не на начало сентября. Для зимнего отдыха на горнолыжных склонах оптимальным временем для вылета будет период после новогодних праздников, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Кроме того, в АТОР подчеркнули, что для экономии рекомендуется заблаговременно приобретать авиабилеты, а также покупать билеты туда и обратно в рамках одного бронирования — это может принести выгоду в размере 10-15%. Лучше всего совершать покупку на официальном сайте авиакомпании, так как это позволит избежать дополнительных сборов, которые могут взимать агрегаторы. Также рекомендуется рассмотреть варианты альтернативных маршрутов для перелета.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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