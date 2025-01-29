Эксперты рассказали, в какие дни недели выгоднее покупать авиабилеты

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

При планировании летнего отдыха стоит учитывать некоторые советы для снижения расходов на авиабилеты. Рекомендуется избегать покупки билетов на 1-е и 15-е число — это даты, когда большинство людей начинает свои отпуска.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Более выгодные предложения можно найти, рассматривая вылеты в мае с возвращением в июне. Поездки на курорты в бархатный сезон лучше планировать на конец августа, а не на начало сентября. Для зимнего отдыха на горнолыжных склонах оптимальным временем для вылета будет период после новогодних праздников, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Кроме того, в АТОР подчеркнули, что для экономии рекомендуется заблаговременно приобретать авиабилеты, а также покупать билеты туда и обратно в рамках одного бронирования — это может принести выгоду в размере 10-15%. Лучше всего совершать покупку на официальном сайте авиакомпании, так как это позволит избежать дополнительных сборов, которые могут взимать агрегаторы. Также рекомендуется рассмотреть варианты альтернативных маршрутов для перелета.