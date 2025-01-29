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Россиянам назвали наиболее выгодные пляжные направления внутри страны

1:20
Туризм

В этом году Кубань становится одним из самых привлекательных пляжных направлений в России, считает Юрий Барзыкин, первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ). Он поделился своим мнением о отечественных курортах, где можно осуществить бюджетный отдых.

пляж
Фото: Wikimedia Commons by WomEOS is licensed under Public domain
пляж

По его словам, после успешного сезона прошлого года, когда объем отдыха увеличился на 25%, АзовсАкое побережье демонстрирует хорошие результаты. На текущий момент наблюдается активное развитие системы раннего бронирования, что позволяет сэкономить до 15% по сравнению с ценами в Анапе и еще больше по сравнению с Геленджиком.

Туапсинский район, а также курортные поселки от Анапы до Новороссийска и от Новороссийска до Туапсинского района — все они располагаются у моря и предлагают комфортные условия по разумным ценам. Крым также стоит рассмотреть, так как объем туристического потока там растет в диапазоне от 10 до 40%, а цены примерно на 10-15% ниже, чем в Краснодарском крае, передает "Лента.ру".

Кроме того, Барзыкин упомянул и другие направления для пляжного отдыха, однако не всегда они могут похвастаться наиболее привлекательными ценовыми предложениями.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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