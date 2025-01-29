Из Владивостока туристы полетят на новый курорт в КНДР

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году столицу Приморского края может связать авиарейс с северокорейским городом Вонсан, поскольку в данный момент ведутся переговоры между авиационными властями двух государств.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

Как сообщил представитель Генерального консульства, местные власти проявляют интерес к организации авиаперелетов в Вонсан. Этот вопрос стал особенно актуален на фоне строительства нового курортного комплекса "Вонсан-Кальма", в процессе создания которого, по заявлению корейских специалистов, применяются лучшие мировые практики. Информацию подтвердили в Генеральном консульстве КНДР во Владивостоке, в беседе с "Российской газетой".

Курортный комплекс будет завершен в ближайшие месяцы. С началом летнего сезона, который начинается в середине лета, корейская сторона надеется на успешное завершение договоренностей об открытии нового авиамаршрута между Владивостоком и Вонсаном уже к маю.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова и имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге (государства разделены демилитаризованной зоной), Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке.

