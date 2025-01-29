Электронные сигареты под запретом: чем теперь заменят вейпы

В Узбекистане грядут серьёзные изменения в сфере оборота никотиносодержащей продукции.
Парламент страны в третьем чтении утвердил законопроект, полностью запрещающий электронные сигареты и жидкости для них. Теперь документ должен пройти финальное одобрение в сенате и получить подпись президента.
Если закон вступит в силу, в Узбекистане запретят:
производство и изготовление электронных сигарет и жидкостей;
хранение, перевозку и транспортировку этих товаров;
ввоз и вывоз, а также продажу любых вейпов и их компонентов.
Нарушение запрета будет караться штрафом, а при повторном нарушении — уже уголовной ответственностью.
Однако для тех, кто добровольно сдаст электронные сигареты и жидкости, предусмотрены смягчающие меры — их привлекать к ответственности не будут.
Если закон окончательно примут, Узбекистан станет одной из немногих стран, где вейпы окажутся полностью вне закона.
Подобные меры уже действуют, например, в Индии, где за продажу и производство электронных сигарет предусмотрены серьёзные штрафы и даже тюремные сроки.
Правозащитники и предприниматели могут попытаться оспорить запрет, однако на данный момент всё говорит о том, что электронные сигареты в Узбекистане останутся в прошлом.
Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Основные части устройства составляют мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-наполнителем.
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