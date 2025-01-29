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Электронные сигареты под запретом: чем теперь заменят вейпы

1:32
Туризм

В Узбекистане грядут серьёзные изменения в сфере оборота никотиносодержащей продукции.

Мужчина курит вейп
Фото: flickr.com by Обзор TBEC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина курит вейп

Парламент страны в третьем чтении утвердил законопроект, полностью запрещающий электронные сигареты и жидкости для них. Теперь документ должен пройти финальное одобрение в сенате и получить подпись президента.

Что именно попадает под запрет?

Если закон вступит в силу, в Узбекистане запретят:

производство и изготовление электронных сигарет и жидкостей;

хранение, перевозку и транспортировку этих товаров;

ввоз и вывоз, а также продажу любых вейпов и их компонентов.

Какие наказания предусмотрены?

Нарушение запрета будет караться штрафом, а при повторном нарушении — уже уголовной ответственностью.

Однако для тех, кто добровольно сдаст электронные сигареты и жидкости, предусмотрены смягчающие меры — их привлекать к ответственности не будут.

Что дальше?

Если закон окончательно примут, Узбекистан станет одной из немногих стран, где вейпы окажутся полностью вне закона.

Подобные меры уже действуют, например, в Индии, где за продажу и производство электронных сигарет предусмотрены серьёзные штрафы и даже тюремные сроки.

Правозащитники и предприниматели могут попытаться оспорить запрет, однако на данный момент всё говорит о том, что электронные сигареты в Узбекистане останутся в прошлом.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Основные части устройства составляют мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-наполнителем.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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